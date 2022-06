Incendio in condominio: 6 famiglie evacuate. Soccorso anche un pompiere per un colpo di calore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato un sabato sera “di fuoco” e soprattutto di apprensione quello che hanno trascorso sei famiglie di Vicenza, costrette a lasciare temporaneamente i loro alloggi a causa di un incendio che ha interessato una palazzina in zona San Bortolo (in via Adige), dal tardo pomeriggio fino alla notte tra sabato e domenica.

L’allarme, scattato prima delle 19, è stato lanciato dal terzo pieno di un condominio, dove un rogo ha preso origine da una camera da letto estendendosi nei locali dell’appartamento.

Grazie alla pronta evacuazione dei residenti non si registrano persone ferite, anche se nel corso dell’intervento di spegnimento delle fiamme si è resa necessaria un’ambulanza del 118 per assistere un vigile del fuoco, colto da un malessere per un probabile colpo di calore, conseguenza dell’alta temperatura e dell’equipaggiamento di sicurezza indossato all’interno dell’appartamento oggetto di intervento. L’operatore si è poi ripreso senza conseguenze per la sua salute né necessità di ricovero.

Sul posto due squadre di pompieri inviate dalla caserma centrale del capoluogo berico e dal distaccamento di Arzignano con due autopompe, un’autoscala e 12 operatori in servizio nel fine settimana. Essenziale è stato l’intervento “in forze” del personale del 115 disponibile per riuscire a circoscrivere il rogo in un’area limitata ed evitare così un incendio pericoloso generalizzato. L’evento imprevisto ha causato danni al laterizio del soffitto della stanza, danni da fuoco e fumo in un solo alloggio. Dopo un sopralluogo di verifica delle condizioni generali dello stabile, nel corso della nottato è stato concesso il via libera al rientro in casa delle altre famiglie.