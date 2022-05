Incidente in autostrada A4 in direzione Verona. Due feriti dopo la carambola tra auto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Poco dopo le 9 di lunedì mattina si registra una coda di circa 5 chilometri tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in direzione Milano, a causa di un incidente in A4 con impatti multipli che ha visto coinvolti quattro veicoli. Ci sono dei feriti, ricoverati al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza, le cui condizioni di salute non sono al momento note.

Non sarebbero comunque in pericolo di vita. Si tratterebbe di due automobilisti, conducenti di due delle quattro vetture andate in collisione poco prima delle 8 di stamattina per cause da determinare.

Sul posto, nel tratto in direzione Ovest tra le gallerie dei Colli Berici, una pattuglia della polizia stradale, i soccorsi sanitari inviati dalla centrale operativa del Suem e il personale ausiliario della società di gestione del tratto autostradale Brescia-Padova. Un secondo “intoppo” alla circolazione si presenta anche all’altezza dello svincolo di uscita di Montecchio Maggiore, a causa del traffico sostenuto e della presenza di un cantiere, in questo caso su entrambe le direzioni di marcia.

La notizia è in aggiornamento