Utilitaria si conficca sotto un camion in autostrada. Salvo ma ferito il conducente

Brutto incidente con auto e camion coinvolti alle 8.30 di mercoledì mattina sul confine tra le province di Vicenza e Verona, lungo il tratto veneto dell’autostrada A4. Ad avere la peggio è stato il conducente di un’Opel Corsa – si tratterebbe di un uomo ma la notizia non è stata ancora confermata -, estratto dai vigili del fuoco dall’abitacolo del veicolo, andato a conficcarsi sotto la scocca dell’autoarticolato che lo precedeva in direzione Milano.

Scenario del tamponamento è il chilometro 307 della via veloce di comunicazione, nel tratto tra i caselli di svincolo d’uscita di Montebello Vicentino e Soave, in territorio berico. Solo qualche decina di centimetri e il guidatore non si sarebbe salvato, come mostrano le immagini dell’incidente concesse dal comando dei vigili del fuoco.

Il ferito non sarebbe in condizioni così gravi da far temere per la sua incolumità, ma è stato comunque assicurato subito alle cure mediche del personale di soccorso del Suem 118 e trasportato in ospedale. Sul posto come accennato sono giunte due squadre di pompieri inviate dai distaccamenti del 115 di Lonigo (Vicenza) e Caldiero (Verona), impegnate prima nell’estrazione del conducente in difficoltà e poi nelle operazioni di ripristino della sicurezza stradale.

Anche una pattuglia della Polizia Stradale e un equipaggio del servizio ausiliario sono poi giunti nel luogo dell’incidente, per i rilievi e per liberare dai rottami il fondo percorribile, con inevitabili rallentamenti al traffico in direzione Verona. A metà mattinata, comunque, la situazione di stallo è stata superata. Non risultano note per il momento le generalità della persona ferita.