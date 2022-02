Incidente nel cantiere della tangenziale: operaio rimane folgorato sul traliccio. E’ grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un operaio di cantiere è rimasto ferito stamattina poco dopo le 9.30 a Vicenza, nell’area del quartiere Villaggio del Sole dove è in costruzione la nuova tangenziale. Le sue condizioni sono state definite come gravissime in seguito a una scarica elettrica ed è stato ricoverato d’urgenza – in codice rosso – all’ospedale San Bortolo del capoluogo berico, con ustioni sul corpo.

Trattandosi di un incidente sul posto di lavoro, sono giunti in viale del Sole anche i tecnici e medici degli uffici Spisal dell’Ulss 8 Berica oltre ai soccorsi del Suem e alle volanti della Questura insieme ai vigili del fuoco. Questi hanno operato per mettere in sicurezza i tralicci in fase di montaggio, dove l’operaio è incappato nei cavi elettrici rimanendo folgorato.

Secondo le prime informazioni disponibili rivelate proprio dalla squadra del 115 intervenuta nel cantiere di realizzazione della “bretella dell’Albera”, l’uomo era intento a montare un traliccio quando la struttura si è “agganciata” ai cavi soprastanti della media tensione e si è creato un “arco elettrico”. Un urlo improvviso sentito dai colleghi all’opera nelle vicinanze ha fatto scattare subito i soccorsi, con proprio chi lavorava con lui a prestare un primo aiuto in attesa del personale medico specializzato.

Si attendono aggiornamenti sulle condizioni del lavoratore, e indicazioni precise sulle sue generalità una volta che la famiglia sarà stata informata, nelle prossime ore.