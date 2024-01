Inquinamento, a Vicenza da domani scatta il livello arancione: stop ai diesel privati Euro5

In questi ultimi giorni si è consolidata una vasta area anticiclonica sull’Europa occidentale, che ha determinato sulla nostra regione tempo stabile, con scarsa ventilazione e marcata inversione termica notturna, tutti fattori che hanno creato condizioni favorevoli al ristagno delle polveri sottili. Condizioni che hanno portato all’aumento dei livelli di Pm10, che già da lunedì hanno superato il valore limite giornaliero in diverse stazioni.

Il persistere della stabilità ha fatto misurare ieri in Veneto sforamenti della soglia sulle 24 ore in gran parte delle centraline di pianura. Poiché per oggi e per i prossimi giorni non si prevedono cambiamenti sostanziali delle condizioni meteorologiche, l’Arpav ha fatto quindi scattare il livello di allerta 1 (arancio) in 17 aree: Treviso, Padova, Venezia, Vicenza, Legnago, San Bonifacio, Castelfranco Veneto, Chioggia, Mirano, San Donà di Piave, Cittadella, Adria, Badia Polesine, Este, Monselice, Piove di Sacco, Rovigo. Restano al livello di allerta 0 (verde) le altre aree, cioè Verona, Belluno, Feltre, Conegliano, Mansuè, Cinto Euganeo, Bassano, Schio.

Nei prossimi giorni non si prevedono cambiamenti sostanziali delle condizioni meteorologiche, ma è prevista una debole attenuazione dell’inversione notturna specie venerdì (per leggeri aumenti delle temperature minime in pianura e nelle valli e diminuzioni delle temperature in quota), nonché un possibile aumento del rimescolamento diurno, dovuto ad un lieve aumento delle temperature massime. Questi fattori potrebbero determinare condizioni un po’ meno favorevoli al ristagno delle polveri. Tali condizioni non saranno probabilmente in grado tuttavia di modificare la situazione in modo significativo, almeno fino al fine settimana. Per maggiori dettagli riguardanti il bollettino di criticità del Pm10 si può consultare l’apposita pagina nel sito Arpav.

Le limitazioni alla circolazione a Vicenza

Stante l’allerta arancione, da domani, giovedì 24 gennaio, scattano a Vicenza le limitazioni aggiuntive alla circolazione, previste dalle misure antismog, per i veicoli privati e commerciali a benzina euro 2 e per quelli privati diesel euro 5 e per i ciclomotori e motoveicoli categoria euro 1. Limitazioni aggiuntive previste dall’Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie approvate dalla Regione del Veneto. Tutte le informazioni su chi può circolare e le norme relative al riscaldamento sono disponibili sulla scheda informativa #NoSmog nel sito del Comune di Vicenza.