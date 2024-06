L’allerta meteo sale a livello arancione. Preallarme in Veneto per l’arrivo di temporali

L’aggiornamento meteorologico diramato nel primo pomeriggio dalla Regione Veneto, su indicazione del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile avverte istituzioni locali e associazioni del territorio dell’aggravarsi delle previsioni per il tardo pomeriggio, la serata e parte della notte tra venerdì e sabato in vista dei temporali in arrivo.

Il livello di criticità per rischio idrogeologico sale allo stato di preallarme arancione – nella scala di riferimento è il livello massimo – in tutti i bacini montani e pedemontani veneti: Alto Piave, del Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e dell’Adige-Garda e Monti Lessini. In queste zone lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi, diffusi e in rapida evoluzione. Nel resto dei bacini regionali viene confermato lo stato di attenzione (giallo).

“Le previsioni evidenziano che tra il pomeriggio di oggi e le prime ore di domani il transito di una perturbazione da ovest porterà ad un aumento dell’instabilità, che sarà anche marcata tra il tardo pomeriggio e la serata odierna. Nel corso del pomeriggio aumenterà la probabilità di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale a partire dalle zone montane, pedemontane e occidentali, con fase più intensa dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata. Saranno probabili fenomeni anche di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, possibilità di locale grandine di dimensioni anche significative), che risulteranno più diffusi e organizzati sulle zone montane, pedemontane e pianura occidentale. È previsto un esaurimento dei fenomeni nelle primissime ore di sabato 22 giugno“.

Viene confermato lo stato di attenzione per criticità idraulica gialla nei bacini dell’Adige (Adige-Garda e Monti Lessini; Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta – Bacchiglione) per il permanere di livelli sostenuti lungo tutta l’asta del fiume e per le puntuali criticità che interessano il corpo arginale a valle di Badia Polesine. L’avviso è valido dalle ore 16 di oggi fino alle ore 3 di sabato 22 giugno.