Invade la strada nudo, provoca un incidente e picchia la testa sulle vetrine: ricoverato giovane bengalese

Scompiglio ieri pomeriggio in viale Mazzini a Vicenza, dove un cittadino bengalese, in una evidente situazione di sofferenza psichica, ha contribuito a provocare un tamponamento fra le vetture in transito.

Erano circa le 18 di ieri, 5 giugno, quando le “volanti” sono intervenute a poche centinaia di metri dalla Questura stessa (nei pressi dell’intersezione con viale Santi Felice e Fortunato), dove era stata segnalata la presenza di un uomo nudo in strada che a più riprese attraversava la carreggiata, destando preoccupazione e scompiglio tra i passanti.

All’arrivo delle volanti, gli agenti si sono trovati di fronte sia il tamponamento di un paio di auto, fortunatamente senza lesioni gravi che il giovane originario dal Bangladesh, di 28 anni e in regola con il permesso di soggiorno, che è stato identificato dai poliziotti, ai quali è stato fin da subito chiaro che l’uomo era fortemente disorientato e in uno stato evidente di disagio mentale, tanto che ha battuto più volte la testa contro le vetrine di alcuni negozi presenti in zona, farneticando frasi incomprensibili.

Gli agenti hanno quindi chiesto l’immediato intervento di un’ambulanza del Suem 118, che è intervenuta subito dopo e lo ha trasportato all’ospedale San Bortolo per le cure del caso.