Vicenza-Carrarese 0-0 al Menti, fra infortuni e squalifiche. Domenica in 90′ ci si gioca la serie B

Il L.R. Vicenza che ambisce a un posto in Serie B si giocherà tutto nella gara di ritorno di domenica prossima allo Stadio dei Marmi a Carrara. Ieri sera al Menti, infatti, nell’andata della finale playoff, Vicenza e Carrarese non sono andate oltre lo 0-0, di fronte a undicimila tifosi biancorossi che hanno gremito lo stadio berico.

La partita, intensa, non si è infatti sbloccata nei 90 minuti di gioco e per i biancorossi è stata complicata da infortuni e squalifiche. Il Vicenza ha infatti centrato comunque il 23esimo risultato utile consecutivo, ma ha perso pezzi importanti: a Ferrari ancora in panchina e Golemic fermato per due turni dal giudice sportivo si è aggiunto l’infortunio al ginocchio di Ronaldo (trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con rottura del legamento crociato anteriore: sarà operato).

La squadra di Stefano Vecchi ha iniziato il cammino playoff partendo dagli ottavi di finale nei quali ha fatto fuori il Taranto grazie alla vittoria per 1-0, poi ha eliminato il Padova con tre gol tra andata e ritorno e si è conquistato la finale grazie al 2-1 casalingo contro l’Avellino dopo lo 0-0 dell’andata.

Dall’altra parte c’è una Carrarese che negli ottavi di finale ha sofferto contro il Perugia passando il turno grazie a un 3-2 complessivo tra andata e ritorno; ai quarti la squadra di Calabro ha eliminato la Juventus Next Gen con due pareggi, passando il turno grazie alla miglior posizione in classifica. Prima di affrontare il Vicenza, in semifinale ha fatto fuori il Benevento vincendo 1-0 all’andata e pareggiando 2-2 nella gara di ritorno.

I commenti a fine partita

Per il mister Stefanor Vecchi “è stata una partita difficile, sofferta, non era quella che volevamo fare. Avevamo altre aspettative, però anche oggi siamo in piedi. Nonostante gli episodi, gli infortuni e le squalifiche che ci stanno venendo un po’ contro, questi ragazzi non mollano niente. Alla fine abbiamo dato dei segnali di pericolo. A Carrara avremo bisogno veramente di tutti”. Aggiunge il difensore Giuliano Laezza: “Teniamoci il pareggio e andiamo a Carrara a battagliare come abbiamo sempre fatto. Sicuramente in casa nostra ci aspettavamo una partita diversa, avremmo potuto fare sicuramente meglio, ma una finale è una finale. L’entusiasmo nostro e del pubblico era e resta grande”. Gli fa eco un altro difensore, Giuseppe Cuomo: “Faremo la partita della vita domenica, senza se e senza ma. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo che è stato questo da quando è arrivato il mister, ora ce l’abbiamo lì e sta a noi domenica fare il possibile per raggiungerlo”

La quarta e ultima squadra promossa in serie B uscirà dalla partita che si gioca domenica 9 giugno alle ore 17.30: in città sarà allestito un maxischermo.

