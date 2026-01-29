Istituti scolastici passati a setaccio dai carabinieri: nessun ritrovamento di droghe o oggetti illeciti

Questa mattina, presso la cittadella degli studi di Vicenza, in via Baden Powell, è stato effettuato un servizio di controllo preventivo da parte dei carabinieri, finalizzato alla tutela della sicurezza degli studenti e al contrasto di eventuali fenomeni di illegalità in ambito scolastico.

L’attività ha visto impegnata un’unità cinofila dell’Arma dei carabinieri, insieme ai militari della stazione di Vicenza, che hanno controllato gli studenti al momento dell’ingresso a scuola. L’intervento si è svolto in accordo con i dirigenti scolastici, nell’ambito di una più ampia e condivisa azione di prevenzione.

All’esito dei controlli, fortunatamente, non è stato rinvenuto alcuna sostanza stupefacente né sostanze illecite addosso agli studenti controllati. Il servizio rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione generale, disposto anche a seguito di alcune problematiche recentemente segnalate presso gli istituti scolastici del territorio, con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro e sereno per studenti, famiglie e personale scolastico. Analoghi controlli e attività preventive proseguiranno anche nelle prossime settimane, nell’ottica di un costante presidio del territorio e di una collaborazione attiva con il mondo della scuola.