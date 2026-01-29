Carnevale a Vicenza, il 7 febbraio la sfilata dei carri illuminati, il 14 la festa in piazza dei Signori

L’allegria del Carnevale ritorna ad animare Vicenza in due giornate dedicate a musica, giochi e divertimento. Confermata ancora una volta la presenza dei carri mascherati, ormai appuntamento fisso del momento dell’anno tra i più attesi dai bambini. E un’occasione anche per gli adulti di indossare una maschera e festeggiare in centro storico.

Due gli eventi in programma promossi dal Comune di Vicenza con il consorzio Vicenza è – la sfilata dei carri mascherati illuminati di sabato 7 febbraio e la festa di Carnevale di sabato 14 febbraio dalle 15.30 – che sono stati presentati dall’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, da Corrado Munaretto dell’associazione Eventi 2000 ets e dal presidente del Consorzio Vicenza è Giulio Vallortigara Valmarana.

“Dopo il successo della sfilata di carri allegorici illuminati che per due anni di seguito ha portato in città, prima in viale Roma e poi in viale Mazzini, migliaia di persone, abbiamo deciso di riproporre la formula arricchendo l’iniziativa con un percorso più lungo e con nuove attrazioni che renderanno il pomeriggio ancora più emozionante – ha detto l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio -. Confermato anche l’orario di inizio, alle 17, per garantire l’effetto scenico determinato dal contrasto tra il buio naturale e la luce dei carri. Il sabato successivo, 14 febbraio, sarà invece dedicato alla festa in piazza dei Signori che coinvolgerà i bambini e le famiglie, con attività di animazione curate da Federica Pagliara, e il mondo del commercio in modo da far vivere anche il cuore del centro storico fino a raggiungere corso Palladio e le zone circostanti. Abbiamo deciso di concentrare le iniziative nei due sabati che precedono il martedì grasso poiché solitamente, in questa data, i bambini scendono in maschera ad animare per tradizione la piazza. Nei prossimi giorni l’assessore alle attività produttive Cristina Balbi annuncerà altre proposte per le tre date a cura dei commercianti”.

“La città torna a popolarsi di attività per la ricorrenza del Carnevale, una nuova occasione che ha Vicenza per offrire proposte interessanti e coinvolgenti a cittadini e turisti. È proprio questo l’obiettivo del consorzio Vicenza è che si sta strutturando nella forma di società in house a supporto delle prossime attività. Negli ultimi mesi si è stretta sempre di più la partnership tra Comune di Vicenza e Consorzio che sta vivendo una articolata e sfidante fase di trasformazione, che ci porterà a diventare formalmente il braccio operativo delle politiche turistiche e culturali dell’amministrazione” ha spiegato il presidente del Consorzio Vicenza è Giulio Vallortigara Valmarana.

Sabato 7 febbraio alle 17 prenderà il via la sfilata dei carri mascherati illuminati in viale Mazzini. I carri partiranno dal parcheggio di via Battaglione Framarin. Raggiunta viale Mazzini svolteranno a sinistra verso viale Trento, e impegnata la rotatoria davanti alla Questura, dove si troverà il palco per le premiazioni, ritorneranno su viale Mazzini e poi di nuovo in via Battaglione Framarin. Per consentire lo svolgimento della sfilata, viale Mazzini e alcune vie circostanti verranno chiuse al traffico (nei prossimi giorni verrà data comunicazione dettagliata). Inoltre il percorso sarà completamente transennato a protezione del pubblico. La sfilata sarà preceduta, a partire indicativamente dalle 16.30, da una parata di figuranti a ritmo di musica.

Ognuno dei sei carri, che lancerà coriandoli esclusivamente biodegradabili, sarà accompagnato da un centinaio di figuranti che contribuiranno a rendere coinvolgente la sfilata. Inoltre la band musicale Lakefunk durante l’intero evento sfilerà con i carri lungo il percorso e poi proseguirà ad animare le attività sotto palco con musica dance anni 90, funky e jazz.

I sei carri sono tutti illuminati e di grandi dimensioni: il più grande ha una larghezza di otto metri, un’altezza di dodici e una lunghezza di venticinque. Il secondo per dimensioni misura otto metri di larghezza, otto di altezza, venti di lunghezza. Al corteo parteciperà anche una famiglia di dinosauri di Dinomania Italia, curiosità che interesserà in particolare gli appassionati del genere, ma che saprà affascinare tutto il pubblico presente. Gli esemplari più grandi raggiungono i tre metri e sono lunghi quattro metri. La conclusione della sfilata è prevista alle 19. A disposizione del pubblico ci sarà uno spazio dedicato ai truck food. In caso di maltempo l’evento si terrà venerdì 28 febbraio.

Sabato 14 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 in piazza dei Signori si terrà una festa di Carnevale per tutti e di particolare per i bambini a cui sono dedicate molte attività. Maghi, artisti di strada, truccabimbi, giochi di psicomotricità, trampolieri itineranti tra piazza dei Signori e le vie del centro: questi alcuni degli ingredienti che renderanno la città viva, colorata, frizzante, allegra. In caso di maltempo l’evento si terrà sabato 21 febbraio.

– – – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.