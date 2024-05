La base della marijuana era in strada Marosticana: trovati oltre tre chili di droga, arrestata una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La droga, nel vecchio condominio di Vicenza in strada Marosticana al civico 541, ex struttura per richiedenti aasilo, arrivava a chili e qui veniva poi confezionata e smistata per rifornire i consumatori di cannabis in città.

Sono queste le risultanze di una importante operazione realizzata ieri – 2 maggio – dalla guardia di finanza (col supporto della polizia locale, che il alcuni momento ha chiuso la strada al traffico) per contrastare lo spaccio di droga: impiegando diverse pattuglie sono stati effettuati diversi controlli nella periferia Nord del capoliogo. Una intensificazione degli sforzi per combattere i reati legati al mondo delle tossicodipendenze, messo in atto per decisione della Prefettura e in particolare dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

L’attività investigativa e la mappatura del territorio, insieme alle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, hanno portato in particolare a passare a setaccio non solo gli ospiti e i locali del civico 541, ma anche, più a Sud, all’altezza del civico 248, un altro immobile che sorge di fronte alla strada per Polegge. Nell’operazione “ad alto impatto” sono stati impiegati oltre 25 tra militari e agenti della Polizia Locale di Vicenza, supportati dall’unità cinofila del Gruppo delle fiamme gialle beriche e dall’elicottero dei colleghi della Sezione Aerea di Venezia.

Nel corso di alcune perquisizioni domiciliari sono stati trovato oltre 3,3 chili di marijuana. I militari sono intervenuti in un appartamento dal quale provenivano forti odore di marijuana: hanno trovato una donna intenta a confezionare dosi di droga destinate verosimilmente al mercato cittadino di Campo Marzo e delle zone del centro storico.

Lo stupefacente era contenuto sia in grosse buste (tutte fra gli otto etti e il chilo) che già suddivisa in dosi da circa 15 grammi, pronte per essere distribuite nel circuito territoriale dello spaccio.

Inoltre, i militari hanno sottoposto a sequestro 2.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio realizzata, nonché vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Dati i risultati del blitz, la donna, sulla trentina, è stato arrestata in flagranza di reato e ora dovrà rispondere ditraffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso della stessa operazione sono state identificate numerose persone e avventori degli immobili che sono stati oggetto di ispezione e perquisizione, la cui posizione sarà esaminata nelle prossime ore.