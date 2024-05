Da Torrebelvicino a Schio, passando per Thiene e l’Altopiano. Gli eventi del weekend

Indecisi su cosa fare nel weekend? Niente paura: “Festa Italiana“, la rubrica di Radio Eco Vicentino che fa il punto sugli eventi del territorio, viene come d’abitudine in vostro aiuto. Gianni Manuel e Martina Polelli hanno provveduto a riepilogare il ricco menù di iniziative in programma per il primo weekend di maggio.

A Torrebelvicino, da oggi fino a domenica, torna la tradizionale Sagra della Bondola: musica, stand enogastronomici, ballo, concerti e show vi attendono. Rimaniamo a Torrebelvicino perché, in occasione della Sagra della Bondola, domenica avrà luogo l’appuntamento con la 12° Camminata Panoramica della Valleogra. I tre percorsi previsti si sviluppano sul versante del Monte Enna, lungo gli itinerari di antichi sentieri e mulattiere di collegamento tra le diverse contrade.

Spostiamoci a Schio dove, nella serata di oggi, presso il Circolo Operaio “Il Bruco” di Magrè il Canzoniere Vicentino sarà in concerto con “Nostra legge la libertà – canti dell’antifascismo e della Resistenza nel Vicentino”. Sempre a Schio, stasera, appuntamento al Teatro Astra per una delle tre tappe italiane di “50th Anniversary Tour“, lo spettacolo con il quale la band The Musical Box commemora un capolavoro assoluto della musica rock: “Selling England by the Pound”.

A Isola Vicentina, nella serata di oggi, presso Villa Cerchiari Sebastiano Zanolli presenterà il suo libro “Lavorare è collaborare”. Dialogherà con l’autore Luca Vignaga. Domani, a Camporovere, Asiago Guide vi accompagnerà in un’escursione alla scoperta della fauna selvatica del territorio Altopianese. Sarà possibile avvistare caprioli, moltissime

specie di uccelli, ma anche tritoni alpestri e forse qualche volpe. Il tutto verrà allietato da curiosità e descrizioni delle guide che, con passione, vi faranno entrare in punta di piedi nel magico mondo degli animali di montagna.

Un’altra escursione, in programma per domenica, vi porterà alla scoperta dei pascoli e boschi di Rubbio. Una guida esperta vi insegnerà a riconoscere le erbe selvatiche, intrattenendovi con tante curiosità sulla vita delle piante e degli animali di montagna. Al termine, per chi vorrà, sarà possibile gustare un pranzo a tema presso il Rifugio Biancoia. Spostiamoci a Thiene dove, da oggi a domenica, l’Agesci e il Gruppo Scout invitano la cittadinanza a festeggiare insieme i primi cento anni di scoutismo.

Rimanendo a Thiene, sabato e domenica torna in centro storico il tradizionale appuntamento con “Thiene Tra Fiori e Sapori” e con il “10° Spaventapasseri Festival“. A Breganze, nelle stesse giornate, presso la Bibliosala si terrà un workshop di incisione con il maestro Livio Ceschin, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Verona. Un’occasione per conoscere la tecnica incisoria e sperimentare la stampa d’arte.

A Malo, domenica, la biciclettata “La Terra che Crea” vi condurrà tra campi, fiori e fattorie del nostro territorio. Un percorso nelle nostre campagne in compagnia di artisti, boschi e animali. A Calvene, questa sera, presso la Sala Polivalente si terrà la proiezione del film-documentario “Vajont, una tragedia italiana”. La pellicola racconta l’intera vicenda della tragedia, dall’ideazione della diga alla ricostruzione di Longarone.

A Nogarole Vicentino, da oggi fino a domenica, torna la Festa del Formaggio, giunta alla sua nona edizione. Infine, come sempre, allarghiamo il nostro sguardo al di fuori del Vicentino: a Pistoia, da domani fino a lunedì, si terrà il Mercatino Regionale Francese. Specialità enogastronomiche d’eccellenza e prodotti artigianali tipici della tradizione d’oltralpe vi attendono per sperimentare un assaggio di Francia in Toscana.

Gabriele Silvestri