La Cardiologia del San Bortolo porta l’ospedale tra i trecento migliori del mondo

Il San Bortolo di Vicenza si classifica al 229 posto tra gli ospedali del mondo grazie al suo reparto di Cardiologia, fiore all’occhiello veneto e della Provincia.

A stabilire il punteggio la rivista americana Newsweek che anche quest’anno ha stilato la lista dei trecento migliori ospedali al mondo, suddivisi in diversi specializzazioni. Undici le specialità identificate e molti ospedali veneti ritenuti prestigiosi per le loro specializzazioni, tanto da entrare nella classifica annuale più prestigiosa in ambito sanitario.

L’elenco comprende i primi 300 ospedali per la cardiologia e l’oncologia, i primi 200 per la pediatria, i primi 150 per la cardiochirurgia e l’endocrinologia e i primi 125 per gastroenterologia, ortopedia, neurologia, neurochirurgia, urologia e pneumologia.

Altissima professionalità, ma anche tanta e modernissima tecnologia, hanno consentito al San Bortolo di aggiudicarsi a pieno titolo il merito di far parte dell’elenco “World’s Best Smart Hospital”, che classifica le 300 strutture di 28 Paesi che sono leader nell’uso di intelligenza artificiale, imaging digitale, telemedicina, robotica e funzionalità elettroniche.

L’unità operativa di Cardiologia svolge un’attività multisettoriale rivolta alla diagnosi, valutazione e cura delle malattie cardiovascolari, tra le quali le diverse manifestazioni cliniche della malattia coronarica (cardiopatia ischemica) nelle sue forme acute: infarto e angina instabile e croniche: angina stabile e ischemia silente; le malattie delle valvole cardiache cioè restringimento e chiusura; lo scompenso cardiaco, le aritmie cardiache e l’ipertensione arteriosa. Oggi il primario è Francesco Caprioglio, che ha assunto la guida del reparto nel 2019. E’ di poche settimane fa l’annuncio che l’ospedale di Vicenza è il primo in Veneto – e tra i primi in Italia – ad utilizzare l’elettroporazione, una metodica all’avanguardia, per il trattamento della fibrillazione atriale.

La lista pubblicata da Newsweek suddivisa per specializzazioni

Cardiologia

È l’Aurora St. Luke’s Medical Center negli Stati Uniti la migliore struttura al mondo per la cardiologia. In Italia il podio spetta al Centro cardiologico Monzino, al 18° posto. Ecco gli altri:

18 Centro Cardiologico Monzino di Milano

21 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milano

34 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna

46 Policlinico San Donato – Gruppo San Donato di Milano

54 Policlinico Universitario Gemelli di Roma

67 Ospedale Niguarda di Milano

86 Azienda Ospedaliera di Padova

103 Istituto Clinico Humanitas Humanitas Cardio Center Milano

139 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma

154 Arcispedale Sant’Anna Cardiologia Ferrara

157 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana di Pisa

159 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Rome

162 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze

169 Ospedale San Filippo Neri Cardiologia Clinica e Riabilitativa di Roma

170 Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

174 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma

178 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

209 Policlinico Umberto I di Roma

229 Ospedale San Bortolo di Vicenza

233 Ospedale San Martino di Genova

235 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

264 Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma

265 Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine

268 Ospedale Generale Santo Spirito di Rome

273 Ospedale Luigi Sacco di Milano

275 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.

Cardiochirurgia

Per quanto riguarda gli interventi al cuore, la cardiochirurgia, la migliore struttura ospedaliera al mondo è la Cleveland Clinic, negli Stati Uniti.

In Italia, la migliore è il Centro cardiologico Monzino, al 20° posto della graduatoria internazionale. Ecco tutti gli italiani:

20 Centro Cardiologico Monzino di Milano

22 Policlinico Sant’Orsola di Bologna

48 Ospedale San Raffaele di Milano

58 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma

87 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

96 Azienda Ospedaliera di Padova

105 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma

123 Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Oncologia

Il miglior ospedale al mondo per quanto riguardo la diagnosi e la cura dei tumori, cioè l’oncologia, è l’MD Anderson Cancer Center di Houston, Usa.

Per quanto riguarda l’Italia, a guidare la super classifica c’è lo IEO di Milano, al 12° posto. Ecco tutti gli ospedali italiani presenti per questa branca della medicina, con la relativa posizione nella classifica mondiale:12 IEO – Istituto Europeo di Oncologia Milano

17 Istituto Nazionale dei Tumori Milano

25 Istituto Clinico Humanitas Milano

38 Policlinico Universitario Gemelli di Roma

41 Ospedale Niguarda di Milano

46 Istituto Nazionale Tumori di Napoli – Fondazione G. Pascale

60 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

64 Azienda Ospedaliera di Padova

78 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milano

93 Fondazione del Piemonte per l’Oncologia – IRCCS Istituto di Candiolo (Torino)

95 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi Bologna

115 Policlinico Umberto I Ematologia di Roma

127 Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia

128 I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto di Padova

143 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano

150 Istituto Gaslini di Genova

171 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma

268 Ospedale Luigi Sacco di Milano.

Endocrinologia

Per l’endocrinologia, branca della medicina che studia il sistema endocrino, con particolare attenzione verso le patologie che coinvolgono gli ormoni, al primo posto si piazza la Mayo Clinic – Rochester negli Stati Uniti.

In Italia conquista il primo posto – 16° mondiale – il San Raffaele di Milano. Ecco tutti gli altri:

16 Ospedale San Raffaele di Milano

48 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

53 Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma

55 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana di Pisa

74 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna

75 Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma

90 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli

103 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.

Gastroenterologia

Anche in gastroenterologia è la Mayo Clinic – Rochester negli Stati Uniti la migliore struttura al mondo. Per quanto riguarda l’Italia, medaglia d’oro al Policlinico Gemelli di Roma, all’8° posto. Ecco gli altri ospedali italiani in classifica:

8 Policlinico Universitario Gemelli di Roma

23 Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano)

38 Azienda Ospedaliera di Padova

41 Ospedale Niguarda di Milano

50 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna

117 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

119 Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

120 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio San Salvatore Centro Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Pesaro.

Neurologia

Anche per la neurologia troviamo la Mayo Clinic – Rochester degli Stati Uniti come migliore struttura al mondo. Tra le italiane spicca l’Istituto Carlo Besta di Milano, all’11° posto. Ecco gli altri ospedali italiani in classifica:

11 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano

33 Policlinico Universitario Gemelli di Roma

38 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milan

51 Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino di Pavia

55 Policlinico Umberto I di Roma

63 Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma

88 Ospedale Niguarda di Milano.

Neurochirurgia

La Mayo Clinic – Rochester degli Stati Uniti è la migliore struttura al mondo anche per la neurochirurgia. Tra le italiane troviamo il Carlo Besta di Milano, al 21° posto. Gli altri:

21 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano

65 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio San Salvatore Pesaro

67 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milano

75 Ospedale Niguarda di Milano

95 Ospedale Borgo Trento di Verona

99 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati Avellino

112 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma.

Pneumologia

Troviamo ancora la Mayo Clinic – Rochester degli Stati Uniti come migliore struttura anche per la pneumologia. Tra le italiane troviamo il Policlinico Gemelli di Roma, al 54° posto. Ecco gli altri italiani:

54 Policlinico Universitario Gemelli Pneumologia di Roma

65 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna

77 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma

118 Policlinico Umberto I di Roma.

Urologia

Sempre la Mayo Clinic – Rochester è il miglior ospedale al mondo per l’urologia. In Italia, numero uno per l’Azienda ospedaliera di Padova, al 27° posto. Gli altri:

27 Azienda Ospedaliera di Padova

49 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

55 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milano

99 Istituto Clinico Humanitas di Milano

102 Policlinico Universitario Gemelli di Roma.

Ortopedia

Per quanto riguarda l’ortopedia, l’Hospital For Special Surgery negli Stati Uniti è il miglior ospedale al mondo. In Italia, primo posto per l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, al 5° posto. Gli altri:

5 Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

25 Istituto Ortopedico Galeazzi – Gruppo San Donato di Milano

77 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze

82 Policlinico Universitario Gemelli di Roma

83 Istituto Gaslini di Genova

88 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio San Salvatore di Pesaro

94 Istituto Clinico Humanitas Humanitas Ortho Center di Milano

123 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Pediatria

Il Boston Children’s Hospital degli Stati Uniti è la migliore struttura al mondo per la pediatria. Tra le italiane spicca l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, al 12° posto. Gli altri: