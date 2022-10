Italian Cheese Awards 2022, lo stagionato vicentino conquista la medaglia d’oro

Il formaggio vicentino Brenta Selezione Oro sbanca gli Italian Cheese Awards e conquista il prestigioso primo posto nella categoria “Stagionati”. La 7a edizione del concorso che assegna il più importante riconoscimento nazionale, dedicato alle produzioni casearie che utilizzano il 100% di latte italiano, si è svolto a Bologna lo scorso sabato all’interno di Fico, il più grande parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia. Il trofeo è stato ritirato da Alessandro Mocellin, presidente di Latterie Vicentine, e Piero Cerato, direttore generale dell’azienda con sede a Bressanvido.

Il formaggio “Made in Vicenza” Brenta Selezione Oro aggiunge dunque al suo ricco palmares un altro importante premio, che si aggiunge in questo 2022 alla medaglia d’oro ottenuta al Caseus Veneti per la “Pasta dura oltre 10 mesi” e la menzione speciale come

“formaggio d’eccellenza” assegnato dalla commissione tecnica di Caseus Veneti 2022. La medaglia d’oro fa seguito a quella ottenuta lo scorso anno agli Italian Cheese Awards che si sono svolti a Oviedo in Spagna.

La particolarità di questo formaggio è la fase di affinamento: il processo produttivo inizia a Bressanvido con la lavorazione del latte vaccino pastorizzato, raccolto nelle stalle delle aziende agricole dei 300 allevatori associati e stagiona naturalmente per almeno otto mesi in una grotta a Schio, in un ex rifugio antiaereo ristrutturato dalla cooperativa vicentina. Brenta Selezione Oro viene lavorato ancora artigianalmente, in tutte le sue fasi: è un formaggio da tavola a pasta semicotta, che tende ad acquistare una maggiore consistenza e un colore più intenso con il progredire della stagionatura, dal profumo delicato con note erbacee e dal gusto marcato.

“Brenta Selezione Oro è un formaggio – spiega Alessandro Mocellin, presidente di Latterie Vicentine – prodotto esclusivamente dalla nostra cooperativa con il latte dei nostri 300 allevatori che matura nella grotta di Schio. È un prodotto che ha saputo distinguersi fin dal primo momento, riempendoci d’orgoglio con tanti premi anche a livello internazionale. Dopo le soddisfazioni al Caseus, arriva un’ulteriore conferma dall’Italian Cheese Awards.

Un riconoscimento prestigioso che dedichiamo ai nostri soci e ai nostri collaboratori, una squadra di altissimo valore che raggiunge risultati straordinari”

“Questo formaggio sta riscuotendo molto successo -dichiara il direttore generale Piero Cerato. Risulta molto apprezzato anche dai palati più esigenti, è disponibile in tutti i nostri spacci e lo stiamo proponendo sempre di più anche alla Gdo e Do e ai canali Horeca. Un ottimo alleato in cucina perché si sposa in svariate ricette e al tempo stesso è perfetto per aperitivi e brunch. Infatti a breve partirà un nuovo progetto con il mondo della ristorazione locale che lo vedrà protagonista in molti piatti. Un’iniziativa sposata sia dai ristoratori sia da Anna Maria Pellegrino, presidente fondatrice AIFB, Associazione Italiana Food Blogger e consigliere APCI.”