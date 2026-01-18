Giorno della Memoria, a Vicenza un programma ricco per non dimenticare

Vicenza si prepara a celebrare il Giorno della Memoria con un articolato calendario di iniziative che prenderà il via il 17 gennaio coinvolgendo la città in momenti di riflessione, approfondimento culturale e commemorazione.

Il programma, promosso dal Comune di Vicenza in collaborazione con numerose realtà del territorio, si articola in incontri, spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri e visite guidate, per mantenere viva la memoria della Shoah e delle vittime del nazifascismo.

“Il passato non deve rimanere solo un ricordo passivo ma deve trasformarsi in azioni per il presente e il futuro che talvolta somiglia molto, purtroppo, a terribili momenti già vissuti dall’umanità – afferma l’assessora alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin -. Anche quest’anno per costruire il programma abbiamo coinvolto numerose associazioni vicentine che hanno collaborato per organizzare una serie di iniziative. Tra le varie sedi coinvolte ci sarà anche la Basilica Palladiana dove sul palco di Olimpichetto si terrà un incontro e poi uno spettacolo proprio il 27 gennaio, giorno della ricorrenza, organizzato dall’Accademia Olimpica con la direzione di Roberto Cuppone nell’ambito della rassegna ‘Il Teatro Olimpico fuori di sé’. Sono molti i luoghi della città coinvolti tra cui anche qualche spazio nei quartieri”.

“Sono quattordici gli eventi affiancati da una mostra a carattere bibliogafico a Palazzo San Giacomo con una serie di volumi dei più accreditati studiosi sull’argomento. Per quasi un mese tante realtà che si occupano di cultura in città invitano ad approfondire il tema tra letture, spettacoli, visite, presentazioni di libri. Cuore del programma è la cerimonia istituzionale del 27 gennaio che, come ogni anno, si terrà davanti all’ingresso del Teatro Olimpico, in prossimità della lapide in ricordo degli ebrei deportati da Vicenza ad Auschwitz, cui seguirà un percorso che condurrà alle pietre d’inciampo” spiega il presidente della Biblioteca civica Bertoliana Alberto Galla.

Gli appuntamenti del 27 gennaio

Martedì 27 gennaio, data della ricorrenza del Giorno della Memoria, si concentrano diversi appuntamenti istituzionali e culturali.

Alle 10.30 in piazza Matteotti, all’ingresso del Teatro Olimpico, si terrà la cerimonia istituzionale alla presenza del sindaco Possamai e delle autorità. A seguire, il percorso delle pietre d’inciampo, che toccherà i luoghi della memoria: Piero Franco (contra’ Porta Santa Lucia 44), Luigino Scuizzato (contra’ XX Settembre 2), Torquato Fraccon e Franco Fraccon (contra’ Santa Corona 25), Bruno Allegro e Ruggero Menin (corso Palladio 98), Guido Orvieto e Angelina Caivano (corso Palladio 84), Carlo Crico (piazza delle Erbe 45).

Alle 16.30 all’Odeo del Teatro Olimpico si terrà l’incontro “Le parole dell’odio” con Gigi Riva, Giovanni Luigi Fontana, Wlodek Goldkorn, Milena Santerini e Paolo Vidali, promosso da Accademia Olimpica, Biblioteca civica Bertoliana e Istrevi.

Alle 18.30 in Basilica Palladiana, l’incontro “I classici e la memoria” di Paolo Puppa, accademico olimpico, seguito dallo spettacolo “Zingari. L’olocausto dimenticato” di e con Pino Petruzzelli (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria su mostreinbasilica.it).

Alle 20.45 la Società del Quartetto di Vicenza al Teatro Comunale presenta il concerto “Per non dimenticare” con Avi Avital al mandolino, Gilad Harel al clarinetto e Ohad Ben-Ari al pianoforte, nell’ambito della stagione concertistica 2025/26 (info e prenotazioni: 0444 543729, info@quartettovicenza.org).

Tutti gli altri appuntamenti in calendario sono disponibili al link comune.vicenza.it/Eventi/Giorno-della-memoria-2026.

