La “meglio gioventù”: tre adolescenti trovano un portafoglio con 345 euro e lo portano alla Polizia

Buona azione e senso civico da lode da parte di un terzetto di 16enni vicentine, che l’altro giorno hanno consegnato agli agenti di polizia locale di Vicenza un portafoglio contente la somma di 345 euro in banconote, ricevendo i complimenti degli operatori del comando cittadino e del Comune.

Pare che le tre studentesse, compagne di scuola tra loro, avessero ritrovato la fettuccia con all’interno i contanti proprio all’uscita dalle lezioni in un istituto superiore della città berica. Dopo un breve conciliabolo tra loro, hanno deciso di procedere con la consegna dell’oggetto e del contenuto in contanti agli ex vigili.

Proprio questi ultimi si sono attivato poi, sulla base dei documenti utili rinvenuti insieme alla banconote, in data venerdì 17 febbraio per rintracciare infine il legittimo proprietario. Sicuramente felice, dopo la restituzione avvenuta nei giorni successivi, per aver ritrovato tanto il portafoglio con documenti e tessere magnetiche quanto un “tesoretto” che a quanto sembra dava già per irrimediabilmente perso. Gli era caduto dalle tasche a quanto emerso vicino al parcheggio Fogazzaro, lungo contra’ Pedemuro San Biagio, lungo il percorso che le tre amiche compiono ogni giorno.

Starà a lui concedere una ricompensa proporzionale alle tre adolescenti, residenti fuori città in comuni della provincia vicentina. Intanto per ciascuna sono arrivati i complimenti da parte del primo cittadino di Vicenza, informato del fatto e che ha voluto renderlo pubblico a distanza di qualche giorno. “Grazie al senso civico delle tre giovani la persona che ha perso il portafoglio è potuta rientrare in possesso dei documenti e dei soldi contenuti poche ore dopo averlo smarrito – così il sindaco Francesco Rucco –. Un plauso alle studentesse per la loro onestà e per il gesto morale esemplare”.