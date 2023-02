Previsioni meteo 21-23/02, cielo coperto alternato al sole, torna il freddo in provincia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pressione in calo, con la giornata di martedì caratterizzata ancora dalla circolazione in atto di natura anticiclonica. Le caratteristiche meteorologiche salienti per il territorio del Veneto continueranno ad essere temperature in maniera sensibile sopra la media, la sostanziale assenza di precipitazioni, che perdura dal 25 gennaio, quindi da ormai quasi un mese. Da mercoledì 22 febbraio circolazione atmosferica in prevalenza ciclonica, seppur debolmente, per depressioni provenienti da nord-ovest, con previsioni di alcune modesti fenomeni piovosi circoscritti.

MARTEDI 21 FEBBRAIO

Secondo il bollettino emesso da Arpav alle 13 di oggi in prevalenza non si verificheranno precipitazioni sul Vicentino. Sulle aree di pianura si assisterà a un’alternanza di nuvole e rasserenamenti senza dar luogo a rovesci di pioggia. Sui monti generalmente il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, localmente parzialmente nuvoloso o nuvoloso a tratti. Attenzione, con l’arrivo della sera, alle sera nebbie locali in Veneto più probabilmente su costa e zone limitrofe e nelle valli prealpine. Temperature di pomeriggio in calo e di sera in aumento con differenze anche sensibili rispetto a lunedì, sopra la media in modo leggero/moderato.

MERCOLEDI 22 FEBBRAIO

Sulla pianura cielo in prevalenza coperto, a tratti nuvoloso; di notte nebbie da sparse a locali andando dalla costa alla pedemontana, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera più probabilmente su costa e zone limitrofe. Sui monti nuvolosità in aumento a partire dalle Prealpi fino a cielo in prevalenza coperto dal pomeriggio.

Temperature In aumento di notte e in calo di giorno, eccetto diminuzioni notturne in alta montagna e andamenti irregolari pomeridiani sulla pianura; differenze anche sensibili rispetto a martedì, valori sopra la media anche di molto.

GIOVEDI 23 FEBBRAIO

Cielo coperto. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Precipitazioni: Sulla pianura nella prima metà di giornata probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge a tratti che arriveranno ad essere diffuse, nella seconda metà di giornata probabilità bassa (5-25%) per brevi piogge locali. In montagna probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti e medio-alta (50-75%) sulle Prealpi, saranno sparse e più frequenti sulle Prealpi rispetto alle Dolomiti, con quota neve attorno ai 1.500 metro.

Temperature Di notte in aumento, dal mattino in calo con minime a tarda sera; differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì.