La Notte torna Bianca a Vicenza a tre anni dall’ultima edizione. Centro storico in festa

Torna ad illuminarsi di luci bianche la notte di Vicenza nel cuore della città berica, a ormai tre anni di distanza dall’ultima partecipatissima edizione del 2019. È in procinto di partire domani sera in centro storico di Vicenza “Magika. La Notte Bianca”. La serata torna due annullamenti dovuti a causa dell’emergenza pandemica, con un ricco programma di musica, intrattenimento e animazione realizzato da amministrazione comunale in collaborazione con la Confcommercio di Vicenza, i pubblici esercizi del centro storico e Vgest srl. E negozi aperti fino a tarda ora per l’occasione speciale.

Oltre all’apertura prolungata di bar e negozi fino a tarda sera, nel corso dell’iniziativa attenzione speciale agli eventi culturali e agli appuntamenti per famiglie con bambini. Cuore della Notte Bianca sarà piazza dei Signori, dove la musica sarà protagonista, ma anche altri luoghi della cultura rimarranno aperti fino alle 24 per ospitare visite ed eventi, dal Teatro Olimpico alla Basilica Palladiana, dai Chiostri di Santa Corona al giardino del Teatro Astra e alla Biblioteca Bertoliana.

Da piazza Matteotti alle 18.30 partirà un City Safari dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni che verranno accompagnati dalle guide turistiche abilitate di Vicenza a scoprire le bellezze del centro storico, con tante sorprese per i viaggiatori di domani. Per bambini e ragazzi Theama Teatro proporrà inoltre lo spettacolo “Il segreto del bosco vecchio”, dal racconto di Dino Buzzati, alle 18 nel giardino del Teatro Olimpico. Per quanto riguarda l’intrattenimento in piazza dei Signori, si inizierà alle 19 con un dj set di sottofondo per accompagnare l’aperitivo vicentino nei plateatici degli esercizi delle piazze. Dalle 20 e fino alla mezzanotte inizierà lo spettacolo vero e proprio, con l’alternanza di vari dj ed un corpo di ballo formato da sei ballerini e da tre vocalist che animeranno la serata. Alle 21.15 è prevista l’esibizione dei “Los Locos” con canzoni e balli di gruppo.

Piazza delle Erbe e Corte dei Bissari ospiteranno dalle 23.30 alle 2 il silent party con la musica in cuffia di Dj buffa doc, Andrea Comparin, Alessando Forte e Francoise De (consegna delle cuffie dalle 22). Per consentire lo svolgimento dell’evento sarà vietata la sosta in contra’ della Catena dalle 12 di venerdì 15 fino alle 6 di sabato 16 luglio. I residenti autorizzati (settore 7) potranno però parcheggiare in piazza Biade, nel tratto che va dall’incrocio tra contra’ delle Gazzole e contra’ della Catena fino a quello con stradella dei Servi.

Gli altri luoghi di “Magika. La Notte Bianca” saranno il teatro Olimpico, con lo spettacolo “Suoni e luci” alla mezza di ogni ora; i Chiostri di Santa Corona con il concerto di Cross Currents Trio featuring Dave Holland, Zakir Hussain, Chris Potter per New Conversations Vicenza Jazz e il Cinema sotto le stelle dedicato al film Jazz Noir – Indagine sulla morte del leggendario Chet Baker di Rolf van Eijk; la Basilica palladiana aperta fino alle 23 per la mostra Illustri Festival; il Giardino del Teatro Astra con le proposte teatrali di Terrestri d’estate; la Biblioteca Bertoliana con la Mostra d’illustrazione per l’infanzia e attività di animazione per bambini e famiglie a cura de “La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale” e la Mostra e Mercatino libro usato.

Nell’ottica di valorizzare soprattutto l’attività dei locali del centro storico, ci sarà un unico punto di ristoro aggiuntivo allestito in piazza dei Signori fino all’una di notte.