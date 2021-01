La sfida (vinta) di Paolo Stiffan: portare in Veneto la pizza americana a domicilio. Via app

Listen to “Paolo Stiffan – Domino’s Pizza” on Spreaker.

Anche durante il lockdown gli italiani non hanno rinunciato alla pizza. Nel mese di novembre 2020 infatti, un imprenditore vicentino coraggioso ha aperto il primo punto vendita di Domino’s Pizza in Veneto: Paolo Stiffan ha portato la pizza americana a domicilio nella nostra regione.

“È da qualche anno che sto cercando un attività collaterale al mio lavoro corrente – ha detto Paolo ai microfoni di Radio Eco Vicentino. Domino’s pizza nasce nel 1960 in America ed è diventata una delle più grandi catene al mondo di pizzerie con 18mila ristoranti in 80 pesi diversi.

La multinazionale americana è anche una delle compagnie più digitali al mondo. “Gli operatori sono codificati e ogni passaggio che subisce la pizza viene registrato nel sistema gestionale” ha raccontato Paolo. Il consumatore può tracciare lo stato della pizza da quanto viene preparata a quando è in consegna direttamente dal divano di casa grazie all’app. “Garantiamo la consegna entro 30 minuti dall’ordine – ha continuato Paolo – per fare arrivare la pizza a casa almeno ad una temperatura di settanta gradi”.

Tecnologie e modernità sono solo due delle novità che rendono appetibile agli italiani questa compagnia però un quesito rimane: come mai si è deciso di portare la pizza americana nel paese dove la pizza ha avuto origine? “Domino’s era già sbarcato in Italia da qualche anno e avrebbe presto iniziato il processo di sviluppo di franchising – ha spiegato Paolo -. Il brand americano fa da sempre appeal in Italia. Chi non è mai stato a mangiare da McDonald, Burger King o KFC? La pizza era un po’ una scommessa”.

Il menù va a soddisfare tutti i clienti, includendo pizze classiche con prodotti italiani D.o.p. locale ma anche quelle tipicamente americane come la cheeseburger, fatta con il manzo, la salsa burger e la cipolla che solo Domino’s offre e che è una delle pizze più vendute dalla compagnia.

Grazie all’aumento della popolarità, Domino’s sta pensando di espandere il suoi impero della pizza in tutto il vicentino: “Il progetto è di aprirne una decina sul territorio veneto – ha detto Paolo Stiffan – Al momento siamo in fase di discussione con Domino’s Italia per i dettagli, intanto il piano è quello di aprire delle pizzerie all’interno delle due basi americane”.