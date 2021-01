Il Famila vince ancora: adesso testa all’Eurolega

Il Famila Basket stasera è tornato in campo: al palasport di Empoli, Schio ha battuto le padroni di casa per 87-62, dimostrando ancora una volta di essere in ottimo stato di forma.

Le ragazze di coach Vincent sono partite forte, con Empoli che ha cercato di rimanere aggrappata. Già dal secondo quarto le speranze delle toscane sono state rese vane dalle azioni di Harmon (mvp) e compagne; dopo il 47-36 di metà gara, il Famila ha continuato ad ingranare ed ha chiuso la gara senza intoppi. Questa vittoria permette di consolidare il secondo posto in classifica: da qui in avanti sarà sempre più impegnativo.

Per Schio adesso arriva il bello. Dal 19 al 22 gennaio andrà in scena la bolla di ritorno di Eurolega: le Orange potranno prendersi la rivincita contro Girona e cercare il “colpaccio” contro le russe di Ekaterinburg. Non sarà facile, ma il fattore campo potrà essere d’aiuto. Tutti gli incontri si giocheranno al PalaRomare: anche senza pubblico, occasioni del genere creano una grande atmosfera. Ci sarà da divertirsi, anche da casa.

Il Famila vince e convince in Italia: ora è il momento di ripetersi in Europa. Nello scenario di Schio, lo spettacolo sarà assicurato. Pronti? Via