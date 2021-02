“La squadra sta bene e ha entusiasmo”: il Vicenza affronta il Pordenone

Dopo il pareggio di sabato scorso nel derby contro il Venezia, il Lanerossi Vicenza è pronto a tornare in campo: sabato infatti, alle ore 18, i biancorossi faranno visita al Pordenone, attualmente ottava forza del campionato.

I biancorossi, come accennato, vengono dal pari a reti bianche contro il Venezia: una partita molto combattuta ed equilibrata, con il Lane a tratti superiore degli avversari. Fare un punto contro i lagunari è comunque un risultato discreto, ma si può e si deve fare di più. A tal proposito, l’impegno di sabato rappresenta un bel banco di prova: match fuori casa, contro una squadra più in forma ma con tanta voglia di ritrovare i tre punti. Si preannuncia quindi un incontro piuttosto interessante.

Dall’altra parte ci sarà appunto il Pordenone, formazione friulana che negli ultimi anni sta cercando la sua stabilità in Serie B. Attilio Tesser, ottimo allenatore dei neroverdi che vanta qualche panchina in Serie A, potrà contare anche sui nuovi rinforzi: Mattia Finotto e Kevin Biondi sono passati al Pordenone in questa sessione di mercato e daranno il massimo per vincere, già da domani.

Nella solita videoconferenza stampa, mister Mimmo di Carlo ha espresso soddisfazione e gratitudine per i nuovi acquisti: “Lanzafame sta bene e con la sua esperienza può dare una grossa mano assieme a Valentini e ad Agazzi“. Sarà una partita a viso aperto, il Vicenza avrà bisogno anche delle sue nuove pedine per vincere. E come sempre, il sostegno (da casa) di amici e tifosi biancorossi farà la differenza.