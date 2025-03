Ladro solitario svaligia negozio di telefonia sfondando la vetrina col carro attrezzi

Per sfondare la vetrina del negozio ha usato un carro attrezzi, provocando ingenti danni a un negozio di telefonia WindTre in zona Ponte Alto a Vicenza.

Il furto con spaccata è avvenuto nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 marzo, per la precisione intorno alle 4,30 del mattino: il malvivente hanno usato il mezzo (probabilmente rubato a sua volta) in retromarcia, per riuscire ad entrare nel punto vendita in via dei Montecchi, poi, una volta nello store, ha rubato cellulari, accessori e i soldi che erano rimasti in cassa per il giorno dopo.

Si sarebbe trattato di un ladro solitario e incappucciato, come hanno documentato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, Dopo la razzia, durata pochissimi minuti e proprio mentre scattava l’allarme, il malvivente è scappato, facendo perdere le sue tracce. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia (volanti e scientifica). L’ammontare di quanto sottratto è in fase di valutazione.