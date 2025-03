L’Ulss 8 Berica potenzia l’assistenza per bambini e adolescenti con disagio psicologico

L’incremento delle situazioni di disagio psicologico tra bambini e adolescenti rappresenta una delle problematiche emergenti nel post pandemia. Per farvi fronte, l’Ulss 8 Berica andrà a potenziare le attività di assistenza psicologica per queste categorie di utenti, attraverso una convenzione con Vicenza For Children Aps e il sostegno della Fondazione Emanuela, Luigi e Maria Dalla Vecchia onlus, per un finanziamento complessivo da parte di questi due soggetti di 240 mila euro.

L’iniziativa, che avrà durata biennale, prevede il reclutamento di 5 ulteriori psicologi dell’età evolutiva che svolgeranno la propria attività in sinergia con la Neuropsichiatria Infantile. Il tutto con una maggiore facilità di accesso (anche fisica) per la popolazione grazie alla possibilità – prevista nella convenzione – di svolgere le attività di supporto psicologico su più sedi, in entrambi i Distretti: a Vicenza presso le sedi di San Felice e in Contrà Apolloni, e nell’Ovest Vicentino presso la sede di Montecchio Maggiore.

“C’è una forte attenzione da parte della nostra Azienda a tutte le problematiche legate alle situazioni di disagio psicologico in età evolutiva – sottolinea Patrizia Simionato, direttore generale dell’Ulss 8 Berica – che sappiamo essere in significativo e costante aumento dopo la pandemia. In questo ambito risulta di particolare importanza l’integrazione tra ospedale e territorio, sia per una maggiore capillarità della capacità di presa in carico, sia per garantire la continuità assistenziale”.

Per Alberto Girardi, presidente dell’associazione Vicenza for Children (Aps), la firma di questa nuova convenzione con l’Ulss 8 Berica rappresenta “Una nuova responsabilità, ma anche grande soddisfazione e una gioia che ci riempie il cuore. Nel 2022 siamo subentrati all’Ulss 8 Berica come capofila del Progetto Bridge ora Polo Bridge (e come cofinanziatori insieme alla Fondazione Dalla Vecchia)”. “Un’esperienza – continua Girardi – che ci ha permesso di ampliare ulteriormente il nostro raggio d’azione e che ci consente ora di condividere con la Fondazione Dalla Vecchia e con l’Ulss 8 ulteriori aspetti progettuali, sempre rientranti nelle aree della salute mentale”.

“Si tratta di un altro passo importante per la Fondazione Emanuela, Luigi e Maria Dalla Vecchia Onlus – dichiara il presidente Giovanni Sandrini -, che, dopo aver sostenuto il progetto della Fondazione Cariverona ‘Bridge e Housing: Polo di accoglienza, un ponte tra Ospedale e Territorio’, grazie ad un proficuo rapporto di collaborazione con Vicenza for Children Aps, ha ora intrapreso un percorso che la vede cofinanziatrice del progetto già in essere denominato Fenice, che ha consentito e che consentirà l’accesso ai servizi psicologici alle fasce d’età più deboli della popolazione”.