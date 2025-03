Nuovo arresto per il rapinatore seriale di supermercati: individuate prove di una scia di colpi

A soli 22 anni era già un rapinatore seriale che prendeva di mira negozi e supermercati a Vicenza, tanto da aver messo a segno una lunga scia di rapine fra novembre e dicembre scorso, diventando il terrore di negozianti e commessi. Ora, grazie a una complessa e articolata attività investigativa, i carabinieri della stazione di Vicenza hanno messo fine alla sua lucrosa “attività”.

Il 22enne, originario della Repubblica Democratica del Congo e già detenuto presso la Casa Circondariale di Vicenza, è stato arrestato nella serata del 17 marzo su ordine del giudice per le indagini preliminari (Gip), a conclusione di un minuzioso lavoro investigativo condotto dai militari dell’Arma.

Le rapine

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine, nel dettaglio è stato individuato come il responsabile di una serie di violente rapine consumate tra novembre e dicembre 2024 nel comune di Vicenza e nei territori limitrofi.

Tra i reati contestati figurano tre colpi messi a segno tutti in un giorno, a partire dalla rapina del 12 dicembre scorso presso il supermercato “Eurospin” di via Pittoni, in cui la vittima ha riportato lesioni guaribili in sette giorni, e la rapina aggravata avvenuta lo stesso giorno presso Ottica Demenego di viale della Pace, dove, armato di coltello, ha minacciato una dipendente prima di fuggire con merce per un valore di circa 5.500 euro.

Il 22enne è stato riconosciuto autore anche della rapina impropria avvenuta il 12 dicembre presso il supermercato “Quik” di Largo Goethe, in cui ha minacciato la titolare con una bottiglia di vetro per garantirsi la fuga dopo aver sottratto bevande alcoliche.

Determinante è stata l’azione dei militari dell’Arma della stazione di Vicenza, che con il supporto del nucleo operativo e radiomobile ha permesso di raccogliere elementi di prova determinanti per convincere il gip ad emettere la misura cautelare. In particolare, attraverso un’attenta analisi dei reati predatori commessi in città, è stato ricostruito il modus operandi del rapinatore, raccogliendo prove decisive per ottenere l’emissione del mandato di arresto.

Il giovane è stato raggiunto dal nuovo mandato di arresto mentre si trovava già in carcere: il 15 dicembre era stato bloccato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver usato violenza nei confronti del personale del supermercato Prix di via della Scola per sottrarre prodotti alimentari.

Le indagini proseguono senza sosta per accertare eventuali collegamenti con altri episodi criminali e per verificare la possibile presenza di complici.