Lavori all’acquedotto di viale Diaz, chiuso di notte l’accesso a viale Trento

Per completare la posa della nuova condotta di acquedotto lungo Viale Diaz a Vicenza, Viacqua ha programmato alcuni interventi conclusivi nelle serate tra il 2 e il 5 luglio. Per queste attività verrà chiuso l’accesso veicolare a Viale Trento dalla rotatoria dell’Albera.

In continuità con le misure già adottate in precedenza e allo scopo di ridurre i disagi alla circolazione, le operazioni previste verranno condotte in orario notturno, tra le 22 e le 6.30 di tutte e tre le serate. Si renderà necessario chiudere l’accesso a Viale Trento dalla rotatoria, per chi procede in direzione del centro città. Il traffico proveniente da Viale Trento verrà invece deviato sulla corsia sud e immesso nella rotatoria con l’ausilio di movieri.

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