Fase di preallarme in Veneto per l’arrivo di forti temporali

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Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta arancione (fase di preallarme) per rischio idrogeologico da temporali in quasi tutto il Veneto.

Dalle ore centrali di oggi – mercoledì 1 luglio – fino alla prima mattina di domani – giovedì 2 luglio – sul Veneto infatti transiterà un nucleo depressionario da nord-ovest con conseguente fase di marcata instabilità. I temporali in sviluppo tenderanno ad interessare tutte le zone, con probabilità medio-alta di fenomeni intensi specie dal pomeriggio e in serata.

Nella notte e nelle prime ore di giovedì sono previsti fenomeni residui in allontanamento verso sud est; in questa fase sono ancora possibili fenomeni intensi sulle Prealpi e con maggiore probabilità sulla pianura specie sud-orientale. Le previsioni indicano anche un temporaneo rinforzo dei venti specie sulle zone montane alle quote medio-alte, a seguito del periodo di instabilità, fino alle prime ore di giovedì.

Il disagio fisico per le alte temperature, invece, sarà prevalentemente intenso mercoledì, salvo sulle zone montane, poi in calo ovunque. A partire dalla mattinata di giovedì, e fino a sabato, assenza o probabilità molto bassa di fenomeni significativi.

Alla luce di queste previsioni, è stata dichiarata l’allerta arancione (fase di preallarme) per rischio idrogeologico da temporali in tutto il Veneto, ad eccezione delle Dolomiti occidentali ed orientali, per la giornata di oggi, e l’allerta gialla per vento e ondate di calore in diverse zone del territorio regionale.

Per domani permane l’allerta arancione o gialla per rischio idrogeologico da temporali e per vento in tutto il Veneto ad eccezione delle Dolomiti orientali ed occidentali dove non ci sarà alcun allertamento. Per i dettagli delle zone consulatare la pagina della protezione civile regionale.

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