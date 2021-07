Lo scudetto arriva “in anticipo” per il Vicenza Calcio Amputati. E’ il secondo di fila

“Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi!”. E pure con il bis. Si conclude con il coro classico di festeggiamenti la conquista del secondo titolo nazionale (consecutivo) per la squadra biancorossa del Vicenza. Impegnata tra ieri e oggi nella terza e ultima tappa 2021 del campionato di calcio riservato agli atleti amputati sotto la sigla della Fispes – la federazione che promuove lo sport paralimpico in Italia -. Grazie al successo largo in Liguria di venerdì sera nel primo match ma soprattutto alla concomitante sconfitta inaspettata della principale outsider, lo scudetto è giunto perfino con un giorno di anticipo.

Al campo sportivo di Genova dedicato all’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini i vicentini allenati dalla condottiera Alejandra Argento, freschi della medaglia di bronzo in Europa nella Champions Effs in Turchia, hanno “raddoppiato” lo scudetto conquistato nel 2020, prevalendo nel quartetto di squadre partecipanti a questa edizione ostacolata nei mesi scorsi dalla pandemia.

Agevole l’ultimo incontro disputato ieri sera contro i salentini del Fabrizio Miccoli, squadra fondata dall’ex calciatore della Nazionale, vinto per 12-0 dai biancorossi. Agli avversari va però l’onore delle armi per essersi sportivamente presentati in campo nonostante l’organico ridotto, consentendo di disputare la competizione. In virtù del 1° posto matematico conquistato grazie ai 3 punti recenti, il match conclusivo di stasera alle 19 contro il Nuovo Montelabbate sarà ininfluente ai fini della classifica, motivo per cui la banda Vicenza ha già festeggiato stanotte il nuovo titolo in bacheca.

Nella città di Fano nelle Marche, a fine giugno scorso, i biancorossi avevano già posto di fatto un’ipoteca sul tricolore vincendo entrambe le partite (2-1 sul Montelabbate e 5-0 sui liguri della Pegliese) nella seconda tappa, prima di quella conclusiva in corso oggi con la fase finale. Bastava quindi un solo successo, in questo week end di luglio, per brindare all’accoppiata 2020-2021, dopo il risultato a sorpresa di 1-0 a favore dei genovesi padroni di casa di ieri sui pesaresi, l’unico team che poteva insidiare e contendere il primo posto ai vicentini alla vigilia del gran finale.