L’Ulss 8 Berica nomina il nuovo primario di Dermatologia. Incarico al dottor Schiesari

Il dottor Lorenzo Schiesari è il nuovo direttore del reparto del San Bortolo specializzato in Dermatologia, per il bacino in capo all’Ulss 8 Berica. Veneziano di nascita di 46 anni, si è laureato con il massimo dei voti in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito con lode la specializzazione in Dermatologia e Venereologia, approfondendo quindi ulteriormente la propria formazione con un master universitario di II livello in Dermochirurgia presso l’Università degli Studi di Siena.

Il primario fresco di nomina ha iniziato il suo percorso professionale in Azienda Ospedaliera di Padova, per poi trasferisti all’ospedale di Dolo-Mirano, dove per due anni si è dedicato in particolare al trattamento con farmaci biologici dei pazienti affetti da psoriasi gravi, quindi dal 2011 a oggi ha lavorato presso la Dermatologia dell’ospedale di Treviso con un incarico di Alta Specializzazione in Dermochirurgia.

Come i colleghi medici che hanno assunto ruoli apicali nei diversi reparti ospedalieri, oltre alla clinica è autore di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche italiane e internazionali.

“È con grande emozione e profondo senso di responsabilità che oggi vivo questo momento importante del mio percorso professionale – commenta Schiesari -. Essere stato nominato Direttore di Dermatologia a Vicenza rappresenta per me non solo un onore, ma anche un impegno che affronto con serietà e determinazione. Sono felice di aver l’opportunità di guidare un reparto che, da sempre, si distingue per la qualità delle prestazioni offerte e per l’eccellenza professionale dei suoi membri. Il mio obiettivo sarà rafforzare questa realtà, rendendo sempre più centrale il nostro ruolo nella cura dei pazienti“.

“Esprimo il mio benvenuto al dott. Schiesari, al quale auguro buon lavoro – commenta il Direttore Generale dell’Ulss 8 Berica Patrizia Simionato -. Confido che saprà mantenere gli elevati standard della nostra Dermatologia e promuovere la sua ulteriore crescita grazie alla sua esperienza, risultando attrattivi anche verso i giovani medici in un momento storico in cui quella del dermatologo è tra le figure specialistiche più ricercate”.