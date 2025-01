Ragazza 18enne in rianimazione dopo l’investimento in strada. Rientrava a casa da scuola

Ricovero d’urgenza in codice rosso di massima gravità nel primo pomeriggio di venerdì, al San Bortolo di Vicenza, dove la sala di rianimazione ha accolto una ragazza di appena 18 anni. Si tratta di una giovane studentessa vicentina per residenza – abita nel Comune di Sarego, paese dove è avvenuto l’incidente nella frazione di Meledo -, vittima di un investimento causato da automobile con alla guida un’altra giovane donna di 21 anni.

Tra l’altro, le due coinvolte sarebbero connazionali: entrambe sono di origini marocchine e concittadine. La più giovane sarebbe stata urtata non appena ha tentato di attraversare la sp 500, di fronte a un’abitazione di via Monte Grappa. Era di rientro alla mattinata a scuola, intorno alle 14 è stato lanciato l’allarme al 118. La vettura che l’ha investita è una Ford Ka, condotta ieri da R.I, 21enne anche lei residente nella cittadina e subito fermatasi a prestare soccorso e chiedere aiuto.

Le condizioni di salute della studentessa delle superiori – frequenta un istituto dell’Ovest Vicentino – sono apparse subito serie all’arrivo dell’ambulanza con a bordo il personale sanitario del Suem 118, e si è deciso il ricovero direttamente al polo medico del capoluogo berico, il San Bortolo, specializzato nella gestione dei traumi da impatto. Una volta giunta nel pronto soccorso, si è deciso l’affidamento all’équipe di rianimazione, per l’assistenza e per valutare l’entità delle lesioni riportate nel doppio impatto sulla Ford e sull’asfalto. La giovane risponde alle iniziali di A.Z., come informa la polizia locale dei Castelli intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico in un tratto di strada assai delicato.

La diciottenne, salvo complicazioni che solo gli accertamenti diagnostici potranno escludere, non sarebbe più in pericolo di vita per quanto è dato sapere a distanza di poche ore dal fatto di cronaca che la vede come malcapitata protagonista in negativo. Il trascorrere del tempo contribuisce alla stabilizzazione delle sue condizioni generali, con la speranza che si possa sciogliere la prognosi e stilare una percorso di recupero e guarigione nei prossimi giorni.