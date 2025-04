Morte Papa, in Prefettura il registro delle condoglianze. 850 ragazzi e ragazze in partenza per Roma

Per la morte di Papa Francesco è stato aperto ieri, 22 aprile, in Prefettura un registro di condoglianze. Una decisione avvenuta a seguito della proclamazione del lutto nazionale deliberato dal Consiglio dei Ministri, su indicazione dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri stesso.

I cittadini possono firmare il libro e lasciare un messaggio, recandosi, dalle ore 10 alle 18 all’Ufficio territoriale del Governo, in contrà Gazzolle 6 a Vicenza: il 23 e 24 aprile presso l’Ufficio di Gabinetto al 1° piano; il 25 e 26 aprile all’ingresso della Prefettura.

Intanto, domani sera, 24 aprile, alle 20,30 nella basilica di Monte Berico a Vicenza il vescovo Giuliano Brugnotto presiederà la preghiera del rosario per Papa Francesco. E’ prevista la diretta su Radio Oreb.

850 adolescenti vicentini in partenza per Roma

Intanto la Diocesi ha annunciato che saranno 850 i ragazzi e le ragazze vicentini che venerdì partiranno per Roma per il Giubileo degli Adolescenti, che era in programma ed è stato confermato. “Dovevamo vivere un’esperienza di festa e, in parte sarà così, perché dove ci sono giovani si crea sempre un clima gioioso. Papa Francesco lo ha detto a tutti più volte e a loro, i giovani, ha sempre chiesto di fare chiasso per farsi sentire. Immagino che si faranno sentire anche in questa situazione perché la creatività certamente li ispirerà. Per molti di loro Francesco è il primo pontefice conosciuto, forse avvicinato, certamente ascoltato”, spiega il vescovo Giuliano.

La partenza è fissata nfatti per la mattina del 25 aprile da vari luoghi della diocesi, circa 300 partiranno dal Centro Diocesano Onisto a Vicenza, per arrivare nel primo pomeriggio a Roma, dove li attende un programma che inizierà con la “via Lucis” nella Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo all’Eur. Salvo ulteriori modifiche dovute alla morte di papa Francesco, gli oltre centomila adolescenti e relativi accompagnatori attesi dagli organizzatori sabato 26 aprile saranno impegnati in attività di animazione in diverse piazze di Roma (salvo una rappresentanza di tutto il Triveneto). Nel pomeriggio, i giovanissimi vicentini saranno a San Paolo fuori le Mura dove è previsto un incontro con tutti i coetanei del Triveneto insieme ai vescovi. Domenica, infine, è stata confermata la Messa in piazza San Pietro che verrà presieduta dal cardinale Pietro Parolin.

“In queste ore, risuonano ancora più forti le parole che papa Francesco ha riservato in questi anni ai giovani, ai ragazzi, ai bambini… Sembra quasi che li voglia stringere ancora in un ideale abbraccio vista la coincidenza tra il Giubileo loro dedicato ed il suo funerale. Penso che sarà comunque un’esperienza importante per i nostri ragazzi: innanzitutto perché vissuta insieme e poi perché condividere il giubileo tra coetanei permette di viverlo a misura di ragazzo. La concomitanza con il funerale di papa Francesco lascerà nel cuore e nello spirito degli adolescenti un ricordo indelebile, per la testimonianza di un uomo che ha manifestato la vicinanza di Dio a tutti e ha offerto la sua vita per la pace e la fratellanza tra i popoli”, conclude il vescovo Brugnotto.

