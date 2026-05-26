Maltempo in arrivo, allerta gialla nel vicentino

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Allerta gialla a Vicenza e nel vicentino prevista per mercoledì 27 maggio. Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato, per l’area che riguarda anche Vicenza, lo stato di attenzione (giallo) per criticità idrogeologica ed idraulica per temporali e rovesci, domani mercoledì 27 maggio dalle 12 fino alla mezzanotte.

Le previsioni meteorologiche registrano infatti tempo instabile con probabili rovesci e temporali dalle ore centrali della giornata, dapprima nelle zone montane e pedemontane poi in possibile estensione verso alcune zone della pianura. Saranno possibili localmente fenomeni intensi, con forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per eventuali segnalazioni chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444 545311.

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