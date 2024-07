Lite tra padre e figlio, spunta un coltello: 19enne colpisce il papà. E’ grave ma fuori pericolo

Ci sono delle analogie con il tragico fatto di cronaca di Arzignano dell’agosto del 2019 e con la famiglia Singh ma, per fortuna, stavolta non si ci si trova di fronte a un parricidio. Anche, se, per quanto noto a distanza di 48 ore dall’episodio di sangue, un giovane vicentino pare dovrà affrontare un processo per il tentato omicidio del padre, un 59enne di Caldogno, ferito dalla lama di un coltello al volto e al collo. I colpi sarebbero stati inferti dal figlio di 19 anni, convivente.

Una vicenda familiare sfociata in un dramma sfiorato, domenica, che vedrebbe allora come vittima del ferimento volontario e aggressore i due consanguinei, al culmine di una furiosa lite avvenuta nell’abitazione di famiglia in pieno giorno. All’ora di pranzo, con presenti – così pare in attesa di conferme – degli altri familiari.

A dare rilievo alla notizia di cronaca è un servizio del Giornale di Vicenza, mentre le indagini sono state aperte e affidate ai Carabinieri. Il 59enne – G.M. le sue iniziali – non sarebbe in pericolo di vita, dopo che i tagli inferti sono stati curati adeguatamente in pronto soccorso. Non sono stati profondi al punto da dover ricorrere a interventi chirurgici, e questo grazie probabilmente alla rottura della lama del coltello da cucina nel corso della colluttazione tra padre e figlio. Per il papà ferito dall’arma da taglio 10 giorni di prognosi di guarigione

Il giovane, invece, che non ha riportato ferite evidenti, è stato subito preso in consegna dai militari e trasferito in una cella di sicurezza. Dalla Procura di Vicenza è attesa la convalida dell’arresto in vista di altri provvedimenti futuri, valutando l’opportunità dei domiciliari non certo automatica in ragione della convivenza tra padre e figlio, e del processo penale che vedrà con ogni probabilità il 19enne – le iniziali sono L.M. – come imputato per tentato omicidio, anche se non dovesse esserci alcuna denuncia da parte del familiare.

La notizia è in aggiornamento