Thiene premia i suoi campioni dello sport ed elogia chi si dedica agli atleti (genitori compresi)

Thiene celebra lo sport e gli sportivi della città e lo fa nel cuore della stagione estiva, il momento d’eccellenza dell’anno in cui stare all’aria aperta e praticare attività fisiche fa bene al corpo e alla mente. Senza dimenticare atleti, dirigenti, allenatori e perché no le famiglie che per tutto l’anno si prodigano per tenere vive le varie discipline – tante a Thiene – che mettono tutti alla prova tra allenamenti e competizioni, conseguendo anche risultati di rilievo ed obiettivi degni di lode.

Tanta vivacità e anche emozione nella calda mattinata in cui la Sala Consiliare del Municipio in centro storico è stata aperta ai rappresentanti delle società che nel corso della stagione 2023/2024 si sono particolarmente distinte. Con giovanissimi e giovanissime atlete presenti alla faccia delle vacanze estive e dei vari impegni di stagione, insieme agli atleti senior che allo stesso modo sono stati insigniti di una medaglietta o di una stampa della città come riconoscimento da tenere nella bacheca dei ricordi e dei trofei.

A far gli onori di casa il sindaco Giampi Michelusi e l’assessora allo Sport Marina Maino, che hanno salutato la platea – gremita la Sala nell’occasione – ponendo l’accento sui principi alla base della pratica sportiva, sul ruolo importante dei genitori e delle famiglie nel sostenere i figli e, non ultimo, sulla “vivacità” di Thiene che ospita decine di associazioni tra palestre, centro natatorio, piastre polivalenti, impianti per tennis e padel etc. Citazioni d’obbligo per il cittadino thienese e pugile Luca Rigoldi, campione nei pesi piuma nella boxe, e momento speciale e toccante dedicato a Loris Comparin, atleta e istruttore nelle arti marziali del karate, prematuramente scomparso.

Guardano solo a qualche numero indicativo, nel corso della stagione sportiva 2024 conclusa a fine giugno sono poco meno di duemila (1.961 per la precisione) gli interpreti delle varie discipline che hanno frequentato gli impianti sportivi cittadini. Questi in capo a 48 società e associazioni sportive che fanno riferimento all’ufficio sport del Comune, per oltre 5 mila ore di attività sportive concesse. Con la cittadella dello Sport divenuta operativa anche per gli incontri ufficiali di calcio da gennaio e tutti gli altri poli sportivi ferventi di attività, in attesa di poter ampliare l’offerta una volta completata la nuova (doppia) palestra.

Tra le società e gli sportivi chiamati al saluto da sindaco e assessore allo Sport e a ritirare il riconoscimento di merito l’ultramaratoneta Antonio Grotto, che ha corso oltre 1.000 gare in tutto il mondo e continua a farlo ogni week end a ormai quasi 75 anni di età. Con lui il club del calcio cittadino del Thiene 1908, promosso in Promozione, il Rugby Thiene con particolar riferimento all’attività femminile che porta delle giovani della zona per la prima volta agli stage della Nazionale di touchrugby, gli Under 14 della Fulgor Basket che hanno fatto incetta di vittorie nel corso dell’annata in regione, e ancora l’Hockey Thiene per il vivaio gialloblu, il nuoto Forus (con risultati di altissimo livello nella versione paralimpica) e la pallanuoto Bears, la scherma Malo e il Futsal Thiene nel calcio a 5, società composta da volontari in ogni ambito (giocatori e staff) che ha raggiunto il 3° posto nel campionato di serie C2 regionale, attivando nel contempo il settore giovanile. E ancora più associazioni attive nella sfera delle arte marziali e del combattimento, per una lunga lista di premiati e di applausi.

Giampi Michelusi: “È veramente motivo di grande soddisfazione vedere l’entusiasmo, la professionalità e l’impegno profusi dalle nostre associazioni sportive che sanno formare uomini e donne prima ancora che campioni e campionesse. Anche chi non è riuscito a salire sul podio, ha saputo comunque vincere con l’attività fisica la sfida personale con la sedentarietà, adottando uno stile di vita sano e di movimento, che è fondamentale per stare e vivere bene. Per una città avere una cultura sportiva è importante e molto si è lavorato in questa direzione negli anni in cui sono stato assessore allo Sport. Ringrazio in modo particolare le realtà che ci hanno generosamente affiancato nel tempo prodigandosi per aprire le porte di palestre e club ai giovani e non solo, partecipando attivamente alle iniziative proposte e confermandosi sempre punti di riferimento qualificati per la pratica sportiva e la crescita umana e relazionale. Anche l’utilizzo di aree verdi comunali per la pratica sportiva – penso a Thiene Sport Estate ma non solo – è un incentivo a vivere gli spazi pubblici perché possano essere luoghi di socializzazione sana e non oggetto di vandalismo e aree degradate. È doveroso anche ricordare, a poche settimane dalla prematura scomparsa, Loris Comparin, indimenticabile maestro e campione straordinario che lascia un testimone che abbiamo il dovere di raccogliere e portare avanti”.

Marina Maino: “È con immensa gratitudine ed orgoglio che l’Assessorato allo Sport ha deciso di promuovere un momento ufficiale per riconoscere i meriti sportivi di tanti atleti ed atlete e delle loro società. In questa stagione 2023/24 sono stati raggiunti ottimi risultati, segno di un gran lavoro, degli atleti, ma anche delle società e dei numerosissimi volontari che settimanalmente prestano la loro azione di supporto. Thiene è una Città che promuove lo sport a tutti i livelli: ci sono attività per tutti i gusti ed età, perché praticare uno sport fa bene e fa star bene. È bello sottolineare quanto la Thiene sportiva sia dinamica e abbia una grande vitalità. Valorizzare l’intera comunità sportiva vuol dire riconoscerle non solo i risultati, ma anche il suo valore formativo: lo sport infatti unisce, ispira, forgia il carattere, sa trasformare la persona che lo pratica perché la spinge a migliorarsi in continuazione, oltre che a diffondere valori come il fair play, l’inclusione e il rispetto per tutti. I numeri di ore occupate nelle nostre palestre o in spazi privati è davvero impressionante, segno di tanta passione ed impegno! I successi degli atleti e delle loro squadre e società che ricordiamo oggi portano onore alla nostra Città poiché rappresentano motivo di ispirazione per tutti noi. Un grazie di cuore ai singoli atleti, alle società, agli allenatori, ai dirigenti e alle famiglie che sostengono, accompagnano e incoraggiano i nostri atleti. Senza tutti loro questi risultati non sarebbero possibili!“.