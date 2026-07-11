Mattia Calgaro trionfa alla Gara nazionale per geometri

Con 86,50 punti Mattia Calgaro, studente dell’Istituto Canova di Vicenza, è salito in testa al podio alla gara nazionale Costruzioni, Ambiente e Territorio delle classi quarte dei geometri. Il giovane ha sbaragliato la concorrenza composta da oltre 70 rivali e dominato le prove di progettazione e topografia. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha voluto incontrarlo ieri a Palazzo Trissino per esprimergli le congratulazioni da parte dell’intera comunità.

La competizione, organizzata quest’anno dall’I.I.S. Zanelli-Secchi di Reggio Emilia, è incentrata su discipline fondamentali del settore come progettazione, topografia, estimo e sicurezza nei cantieri. Il sindaco si è complimentato per il notevole risultato, che premia la preparazione e le capacità dello studente, valorizzando al tempo stesso il lavoro svolto dall’Istituto e dai suoi docenti e portando prestigio alla scuola e all’intera città. Grazie a questa vittoria, infatti, l’edizione del prossimo anno della gara si terrà proprio all’Istituto Canova.

Il primo cittadino ha inoltre consegnato a Mattia Calgaro il gagliardetto del Comune di Vicenza, un riconoscimento che viene dato a quanti si distinguono per particolari meriti. Erano presenti all’incontro anche la dirigente del Canova, la vicepreside, alcuni insegnati e familiari dello studente.

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