Maxischermo in viale Roma domenica per tifare il Vicenza che si gioca la “B”

Domenica 9 giugno, dalle 17, maxischermo in viale Roma a Vicenza per la partita di ritorno della finale dei playoff tra Carrarese e L.R. Vicenza, che andrà in scena allo stadio dei Marmi a Carrara. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Vicenza e dalla società L.R. Vicenza con la collaborazione del Club BiancoRossi Vicenza e della Curva Sud Vicenza. Sarà inoltre presente un’area per la somministrazione di cibo e bevande.

Gli stand del mercato dell’antiquariato “Non ho l’età”, che si svolgerà domenica 9 giugno in tutto il centro storico, saranno spostati da viale Roma a viale Dalmazia.

Come di consueto in occasione del mercato dell’antiquariato, e quindi anche per ospitare il maxischermo ed il pubblico, viale Roma sarà chiusa al traffico, dall’incrocio con il piazzale della Stazione fino a quello con viale Verdi, dalle 6 fino indicativamente alle 20 o comunque fino a cessate esigenze.

Dalle 17 sarà chiuso viale Verdi e l’entrata e uscita dal parcheggio saranno consentite solo da viale Ippodromo. Dalle 17 sarà interdetta anche via Gorizia, ad eccezione dei residenti che potranno utilizzare il vialetto lungo la roggia Seriola.