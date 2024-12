Mezzo milione di euro messo in… Salvi. Nuova vita per gli storici Giardini del centro storico

Un intervento da 550 mila euro ha interessato gli storici Giardini Salvi nel centro della città berica, di nuovo “inaugurati” per l’occasione alla presenza delle autorità cittadine. Un’opera di riqualificazione di spazi verdi finanziata attraverso fondi Pnrr, una volta conclusi i lavori di valorizzazione dei caratteri storici, artistici e naturali che, da inizio anno, hanno interessato l’area due passi da Piazza Castello e Corso Fogazzaro Tra le autorità presenti, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller.

“Un altro angolo di città che rinasce: dopo mesi di lavori sono terminati gli interventi al Giardino Salvi – le parole di Possamai -. Un altro degli angoli splendidi del nostro centro storico che è ritornato al suo antico splendore. Un primo tassello della rinascita di questa area della città che vedrà ulteriori interventi alla scuola Giusti che avrà finalmente il tetto sistemato, la Loggia Longhena dove i lavori sono in corso, ma anche la Loggia Valmarana che vedrà presto partire gli interventi di ristrutturazione e di restauro. E poi il futuro dell’ex fiera, un altro dei grandi buchi neri della città che troverà finalmente una destinazione e un nuovo futuro. Insomma, una città che riparte, che si rimette in moto e che recupera i suoi gioielli”.

L’intervento, concordato con la Soprintendenza, ha compreso vari lavori di rigenerazione urbana: la sostituzione dei sentieri in ghiaino con una nuova pavimentazione in terra stabilizzata, che ha permesso di ottenere una superficie omogenea in grado di garantire una migliore accessibilità; in corrispondenza degli accessi realizzata una pavimentazione in masegne di trachite di recupero come elemento di transizione tra il marciapiede i sentieri in terra stabilizzata; al fine di garantire un migliore contenimento della terra dei sentieri e una minore necessità di manutenzione è stata poi installata una bordura in lastre di acciaio. L’illuminazione è stata potenziata per mettere in risalto gli elementi architettonici del parco, come la facciata esterna, la fontana con i cavalli alati e tutte le statue presenti, visibili anche in orario di chiusura del Giardino da corso SS. Felice e Fortunato.

Il parapetto in legno lungo la roggia Seriola, in più punti ammalorato e degradato, è stato sostituito con un altro in acciaio; sono state sostituite le panchine e installate sedute monoposto. Lavori di risistemazione sono stati eseguiti anche alla porta in corrispondenza dell’ingresso principale, oltre alla pulitura e al consolidamento dei pilastri della recinzione verso corso SS. Felice e Fortunato. Anche la recinzione che separa il giardino dalla ex scuola Giusti è stata oggetto di pulizia. Un profondo intervento di pulitura ha interessato anche le statue e la fontana dei cavalli.

“È terminato il cantiere di riqualificazione del Giardino Salvi – ha dichiarato l’assessore Spiller -. Un intervento complesso e completo, durato quasi un anno e andato avanti sempre con continue interlocuzioni con la Soprintendenza per stabilire al meglio i lavori da fare e i materiali da utilizzare. È stata implementata l’illuminazione che dona molta più bellezza al parco soprattutto durante le ore serali e notturne, e sono stati rifatti i vialetti per dare una migliore accessibilità. È stata completamente rifatta la staccionata lungo la roggia Seriola, che era in più punti ammalorata, in acciaio Corten per dare una lunga durabilità al manufatto. Sono state sistemate e pulite tutte le statue, oltre al portale di ingresso, e la recinzione esterna. Un intervento completo, dunque, che restituisce ai cittadini uno dei più bei parchi di Vicenza”.