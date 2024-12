Ultraleggero caduto, il pilota permane in condizioni critiche. Probabile guasto come causa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lotta per sopravvivere, dalla terapia intensiva dell’ospedale San Bortolo a Vicenza, il pilota del velivolo ultraleggero precipitato poco prima di mezzogiorno a Santo Stefano a Piovene Rocchette, a fianco dell’autostrada A31 Valdastico. Si tratta di un pensionato di 64 anni, il cui nome è Silvano Pattanaro.Residente a Marano Vicentino, nell’ambiente del volo è definito come conduttore esperto di questo tipo di apparecchi d’aria.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso al polo medico dell’Ulss 8 Berica con l’ausilio di un’eliambulanza di Verona Emergenza. Sin dal suo arrivo, dopo i riscontri di fratture agli arti e al bacino e gli accertamenti per determinare l’entità di eventuali emorragie interne, si è capito che le sue condizioni di salute erano – e permangono – critiche, con sopravvivenza a rischio e prognosi riservata. E’ stato sottoposto a un intervento chirurgico, superato, ma con esiti da monitorare e valutazioni da fare su altre procedure mediche da adottare.

Ieri nelle ore successive all’incidente e ai soccorsi attivati in regime di massima urgenza si è cercato di dare una prima risposta plausibile riguardo le cause dell’atterraggio in manovra di emergenza, fuori dalla zona di rientro. Uno schianto, che parrebbe avvenuto solo a pochi secondi dal decollo da un campo allestito nelle vicinanze, sempre in territorio piovenese. La giornata, soleggiata e senza raffiche di vento, era ideale per librarsi in area e la perizia alla guida del 64enne garantiva la sicurezza richiesta. L’apparecchio recuperato è un modello di Minifox prodotto da Eurofly.

Subito si è pensato a un possibile malore patito dal pilota ma, in attesa del report dei tecnici incaricati di visionare il velivolo danneggiato, si è fatta man mano strada l’ipotesi di un problema meccanico al motore. Dopo lo schianto nel fossato, un canale di scolo che è stato ricavato in terrapieno per separare il fondo stradale dell’A31 dai terreni agricoli, a dare l’allarme sono state delle persone che passeggiavano tra i campi. Alcuni tra questi hanno raggiunto i rottami dell’ultraleggero cercando di prestare prima assistenza al pilota gravemente ferito, in attesa dei soccorsi.

Sono stati i vigili del fuoco, al loro arrivo, ad estrarlo dalla cabina di guida dove Pattanaro era rimasto intrappolato, per poi affidarlo ai soccorsi sanitari. Presenti anche più pattuglie dei Carabinieri in seguito, e la Polstrada visto che si è agito dalla carreggiata verso il casello di Piovene Rocchette per il recupero del veicolo d’aria. Già da ieri sera sul profilo Facebook personale sono apparsi post di incoraggiamento rivolti al 64enne: “forza Silvano, non mollare!”.