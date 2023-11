Minaccia una coppia con una bottiglia rotta e sottrae due smartphone. Fermato 31enne

Ha agito con modalità da rapina, minacciando una coppia seduta su una panchina di Campo Marzo in via Albinoni l’altra notte a Vicenza, per poi fuggire con due costosi modelli di smartphone I-Phone dopo aver gettato una bottiglia rotta di vetro che aveva utilizzato come arma impropria.

Dopo la denuncia inoltrata a una squadra della Questura presente nelle vicinanze dai due giovani vicentini (lei di nazionalità serba, lui italiano), le pattuglie della Volanti sulla scorta della precisa descrizione del malvivente sono riusciti ad acciuffarlo. Proprio mentre stava cercando di vendere i due telefoni cellulari del valore commerciale di oltre i mille euro per ciascuno.

E’ finito quindi in Questura berica per le procedure di identificazione un 31enne africano, di nazionalità nigeriana – I. O. le iniziali comunicate alla stampa -, extracomunitario con regolare permesso di soggiorno già con alle spalle precedenti di giustizia, per quanto di “lieve entità” fino a ieri.

Il giovane malvivente indossava ancora all’indomani della rapina aggravata – è questo il capo di imputazione per lui, a cui è seguito il rilascio in libertà – gli stessi vestiti. Grazie all’identikit fornito dai due amici presi di mira la notte precedente è risultato quindi agevole riconoscerlo e recuperare la refurtiva non ancora “smerciata”, infine riconsegnata ai legittimi proprietari convocati nei locali di viale Mazzini.

Nei confronti del malvivente, il nuovo Questore della provincia di Vicenza, Dario Sallustio, ha immediatamente avviato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno, in modo che, in caso di rintraccio, possa essere espulso dal territorio nazionale. All’uomo è stato inoltre notificata la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Vicenza con divieto di ritorno per anni 3.