Monte Berico, due giovani pakistani picchiati senza motivo da sconosciuti

Episodio misterioso su cui i carabinieri proveranno a far luce, con l’ausilio dei filmati di videosorveglianza, avvenuto ieri in tarda serata in piazzale della Vittoria, lo spiazzo di fronte alla chiesa di Monte Berico. Due giovani asiatici di 19 anni, originari del Pakistan, sarebbero stati picchiati improvvisamente da due sconosciuti aggressori, poi dileguatisi dopo aver sferrato almeno un forte pugno al volto di uno dei due malcapitati presi di mira.

Un fatto tutto da chiarire, dopo la denuncia raccolta dagli uomini dell’Arma saliti a Monte Berico con una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vicenza. Proprio i due 19enni avevano chiesto aiuto componendo il 118, raggiunti quindi sul promontorio dei colli che sovrasta il centro di Vicenza città sia dai carabinieri che dagli operatori del Suem.

La coppia di amici ha riferito nei dettagli l’esperienza cruenta vissuta pochi minuti prima, confermando la versione secondo cui non ci sarebbe stato alcun contatto precedente nè un dialogo con i due violenti assalitori. Descritti come probabili stranieri, di sesso maschile e di probabile origini nordafricane secondo gli aggrediti. Età approssimativa sui 25/30 anni, ma l’arco di pochi secondi in cui si è consumata la vicenda rende difficile fornire altri dettagli.

Dopo aver rifiutato di ricevere cure mediche, nonostante le escoriazioni dovute al colpo al volto ricevuto in particolare da una delle vittime, i due asiatici si sono diretti verso le loro rispettive abitazioni, scossi dalla disavventura trascorsa. Solo la visione dei filmati ripresi dalle telecamere della zona panoramica del capoluogo potrà fornire indicazioni utili alle indagini e chiarire se, effettivamente, sia stato un atto di matrice razzista, un regolamento di conto, oppure una bravata sfociata in un eccesso di violenza.