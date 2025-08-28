Maltempo, il terreno frana ancora: evacuate abitazioni in via Callecurta

Il maltempo non dà tregua al Vicentino. Nella serata di oggi, giovedì 28 agosto, attorno alle ore 20, una nuova frana ha investito la periferica via Callecurta a Monteviale, già teatro di smottamenti nei mesi scorsi. Il cedimento del terreno ha ricoperto completamente il manto stradale e l’ingresso dello stabile al civico 38, abitato da due persone con disabilità, causando anche l’interruzione delle forniture di luce e gas.

Tre mezzi dei vigili del fuoco di Vicenza sono giunti sul posto in pochi minuti, affiancati da carabinieri e polizia locale. Le autorità hanno bloccato la circolazione tra la strada provinciale e il centro cittadino, avviando le operazioni di evacuazione. Oltre ai due residenti dello stabile colpito, sarebbe stato sgomberato in via precauzionale anche un terzo disabile che vive nell’abitazione sottostante, per il rischio di ulteriori cedimenti. I tecnici comunali, insieme ai geologi e ai funzionari dei vigili del fuoco, stanno invece effettuando verifiche strutturali sugli edifici coinvolti e controlli alle condutture del gas e a un traliccio Enel adiacente alla zona franata. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione del fronte instabile.

E sarà quindi una lunga notte: la Protezione Civile ha confermato lo stato di allerta per tutta la giornata di venerdì 29 agosto, con particolare attenzione alle aree del basso e dell’ovest vicentino. Le previsioni indicano precipitazioni intense, con possibili temporali di forte intensità: non sono escluse anche locali grandinate.

