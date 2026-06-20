Deceduta una turista italiana nell’incendio di un resort nella Repubblica Dominicana
Intanto continua l'opera di assistenza e di verifica sulle condizioni dei connazionali da parte dei funzionari diplomatici italiani. Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato il capo della protezione civile e due ministri sul luogo del disastro; sono state tenute riunioni operative con l'ambasciata d'Italia e i responsabili del resort per garantire assistenza durante l'emergenza. Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all'incendio, sono in corso altre verifiche.
Al momento le autorità locali fanno sapere che, a causa dell'incendio, sono stati evacuati quasi 1.700 turisti e trasferiti in altri hotel e strutture ricettive vicine. Le cause dell'incendio sono oggetto di indagine e il Centro Operativo di Emergenza del Paese ha dichiarato che sembra che “il fuoco si sia propagato rapidamente” a causa del vento e perché parte del tetto del resort era in paglia.