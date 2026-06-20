Deceduta una turista italiana nell’incendio di un resort nella Repubblica Dominicana

, una destinazione popolare per i turisti statunitensi e internazionali sulla costa sud-orientale della Repubblica Dominicana, a circa 150 chilometri da Santo Domingo,A confermarlo la Farnesina, dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista, di cui al momento sono state rese note solo le iniziali F.V., sarebbe stata colta da una crisi respiratoria e ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. La donna al momento del malore era accorsa in spiaggia insieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Poi è stata trasportata in ospedale dove l'ambasciatore ha incontrato il marito e gli ha offerto l'assistenza dell'ambasciata assieme agli incaricati del resort che stanno seguendo tutti gli altri italiani coinvolti nell'incendio (sarebbero più di 100).

Intanto continua l'opera di assistenza e di verifica sulle condizioni dei connazionali da parte dei funzionari diplomatici italiani. Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato il capo della protezione civile e due ministri sul luogo del disastro; sono state tenute riunioni operative con l'ambasciata d'Italia e i responsabili del resort per garantire assistenza durante l'emergenza. Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all'incendio, sono in corso altre verifiche.

Al momento le autorità locali fanno sapere che, a causa dell'incendio, sono stati evacuati quasi 1.700 turisti e trasferiti in altri hotel e strutture ricettive vicine. Le cause dell'incendio sono oggetto di indagine e il Centro Operativo di Emergenza del Paese ha dichiarato che sembra che “il fuoco si sia propagato rapidamente” a causa del vento e perché parte del tetto del resort era in paglia.