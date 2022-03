Palazzina evacuata per l’incendio nella notte. In 50 senza un tetto fino al via libera all’alba

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Notte di paura a Cavazzale tra sabato e domenica, dopo il divampare di un incendio in una datata palazzina che ospita una quindicina di appartamenti e 50 inquilini, tutti evacuati per motivi di sicurezza dai vigili del fuoco giunti nella frazione di Monticello Conte Otto, a fianco della sponda del torrente Astichello che dà il nome alla via.

Erano circa le 24 quando i primi mezzi di emergenza del 115 sono apparsi in zona, davanti al condominio al civico 9, con già parecchia gente all’esterno dello stabile. Spaventata per il fumo proveniente dal piano d’accesso e le fiamme visibili dalle finestre.

Tutti i presenti sabato sera nei rispettivi alloggi si sono messi in salvo in tempo, mentre per alcuni c’è stata l’amara sorpresa di trovarsi la propria dimora bruciata al loro rientro nella frazione di Cavazzale. L’intervento rapido e strutturato dei pompieri vicentini, presenti in 9 con autobotte, autopompa e autoscala, ha permesso di salvare dal fuoco gli altri piani della palazzina, riuscendo a circoscrivere il rogo originario al solo piano terra.

Nessuno tra gli inquilini ha potuto far rientro nella propria abitazione per parecchie ore. C’è chi ha trovato ospitalità per una notte da amici o parenti e chi ha preferito rimanere a contatto con le proprie cose, rimanendo in macchina fino a quasi l’alba della domenica. Le operazioni di spegnimento, bonifica e controllo dei vigili del fuoco si sono protratte infatti fin quasi le 5 del mattino. Ingenti i danni, con l’appartamento sede del focolaio andato completamente distrutto e un punto di domanda sull’origine primaria dell’incendio. Sul fattore accidentale nessun dubbi, ma rimane da capirne la causa.