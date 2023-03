Auto sbatte contro un platano e si rovescia. Soccorsa la donna bloccata sul posto di guida

Missione di soccorso interforze stamattina alle 7.45 a Montecchio Maggiore, in località Lovara, proprio a due passi da Villa Cordellina Lobardi, per prestare aiuto rapido a una donna rimasta seriamente ferita dopo l’impatto tra l’auto che guidava su uno dei platani che costeggiando la sede stradale. Dopo l’urto sullo spesso tronco d’albero la vettura si è rovesciata sulla fiancata del lato guida, non permettendo alla conducente in difficoltà di uscire dall’abitacolo.

Una volta giunti sul posto in via Lovara sono stati i vigili del fuoco del distaccamento del 115 di Arzignano a intervenire per primo, esaminando lo scenario e procedendo alla messa in sicurezza dell’area di incidente, bloccandone l’accesso, e iniziando le delicate manovre utili per estrarre la donna ferita dal mezzo.

L’automobilista vicentina – per il momento non si conoscono generalità e provenienza – è stata poi adagiata su una barella e affidata alle cure del personale sanitario d’emergenza del Suem, stabilizzata e trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Bortolo in ambulanza. La donna avrebbe riportato vari traumi e sarà sottoposta ad esami diagnostici mirati per verificare la presenza di lesioni interne e individuare eventuali fratture. Non sono note nel dettaglio le sue condizioni di salute attuali.

Sul posto si è recata subito anche una pattuglia della polizia locale dei Castelli, essenziale in questi casi, visto l’orario di punta del traffico mattutino, per far defluire la colonna di auto e mezzi pesanti in transito alle 8 di giovedì mattina. Secondo le prime indicazioni pare che si sia trattato di un’uscita di strada autonoma, con varie ipotesi da vagliare all’origine: da un colpo di sonno, una distrazione oppure un malessere improvviso alla guida. A dare l’allarme sono stati altri automobilisti di passaggio, subito attivatisi per confortare la donna rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo in attesa dei soccorsi qualificati.