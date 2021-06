Spaccia sulla ciclabile, con coca ed eroina negli slip. E scaglia la bici contro contro i militari

Sabato pomeriggio fuori dell’ordinario lungo la pista ciclabile che funge da collegamento tra l’abitato di Cavazzale e il capoluogo Vicenza, nel comune Monticello Conte Otto, quando i carabinieri precedentemente appostati sono intervenuti per bloccare l’attività di un giovane spacciatore di 25 anni.

Bloccato dai militari della stazione dell’Arma di Dueville che lo stavano osservando a debita distanza, appena dopo aver intrattenuto con un uomo di Caldogno uno scambio di denaro e droga, prima di venire perquisito. Marijuana ma anche cocaina ed eroina sono stati trovate indosso a Godstanz Igbodo, arrestato l’altro ieri dunque in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ma non solo, visto che il giovane africano di nazionalità nigeriana si è macchiato anche di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, dopo aver colpito con la propria bicicletta uno dei carabinieri impegnato nei controlli. Il rappresentante delle forze dell’ordine avrebbe riportato solamente ferite lievi, medicate al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza, guaribili in pochi giorni. La liste delle irregolarità commesse dal 25enne pusher, che da tempo aveva scelto la pista ciclabile come “piazza” di spaccio come distributore di diverse tipologie di sostanze assortite, si è allungata dopo la sua identificazione. Igbodo, infatti, è risultato essere senza alcun titolo per soggiornare in Italia, e sono state quindi inoltrate le indagini sul suo conto in Questura per valutare l’eventuale procedura di espulsione.

A segnalare ai carabinieri i movimenti sospetti a Cavazzale erano stati alcuni residenti della zona, preoccupati dei “giri” di persone, per lo più giovanissimi, che si concentravano intorno al ragazzo onnipresente da quelle parti in bicicletta. Un via vai sospetto che una serie di appostamenti dei militari in borghese ha confermato, procedendo infine al blitz sabato scorso per la cattura utilizzando anche un carabiniere in tenuta sportiva da ciclista. Il 25enne è stato fermato in via Zanella, nei pressi di Parco Astichello, dopo aver smerciato un grammo di eroina a un automobilista di Caldogno (al quale è stata ritirata la patente di guida oltre alla segnalazione in Prefettura) a bordo di una Ford Fiesta.

Nel tentativo di fuggire, il nigeriano ha scagliato con violenza la bici contro i militari per poi correre a piedi per qualche centinaio di metri, salvo poi arrendersi e venire trasportato in una cella della tenenza di Dueville. Nell’intervento è stata recuperata una bustina con 10 grammi di canapa indiana e 6 grammi tra cocaina ed eroina oltre a 300 euro in contanti, alcuni dei quali nel suo domicilio di Anconetta, a Vicenza.