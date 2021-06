Nell’ultimo giorno di lezione gli “agrari” del “Ceccato” a scuola coi trattori

Venerdì scorso, per “celebrare” degnamente l’ultimo giorno di un complesso anno di scuola, all’Itet “Ceccato” di Thiene sono arrivati pure i trattori. A guidarli, i ragazzi di quinta, prossimi all’esame di Stato che segnerà la fine del loro percorso scolastico nell’istituto tecnico thienese.

Per farli muovere in sicurezza, la dirigenza della scuola ha avvertito anche il comandante della polizia locale Giovanni Scarpellini e per un saluto agli studenti si è presentato addirittura il sindaco Giovanni Casarotto.

Fra motori rombanti e saluti a “prof” che se ne vanno in pensione dopo una onorata carriera fra le mura scolastiche (i ragazzi hanno riempito l’auto della professoressa Mariagrazia Povoledo di post-it con le sue frasi “celebri”), l’occasione è stata buona anche per un brindisi della comunità scolastica: un po’ istituzione e un po’ seconda famiglia. Da oggi, mentre alcuni gruppetti stanno ultimando dei laboratori e i maturandi tornano a chinare la testa sui libri, per gli studenti di quarta iniziano gli stage in azienda e la scuola ancora per un po’ di settimane pulserà di vita. Poi, davvero, sarà vacanza per tutti.