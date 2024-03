Morte Rebellin, “salta” il patteggiamento tra accusa e difesa. Si andrà a processo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si azzera tutto sul caso Rebellin, per quanto concerne l’aspetto penale: la proposta di patteggiamento esaminata stamattina in Tribunale a Vicenza viene respinta – a sorpresa – in quanto giudicata inammissibile nonostante l’accordo tra le parti in causa per una pena di 3 anni e 11 mesi per il colpevole dell’uccisione del ciclista ex professionista.

Il camionista tedesco Wolfgang Rieke, oggi 63enne, andrà dunque a processo tra due mesi e mezzo. E così sfuma anche la prospettiva di una detenzione limitata ai domiciliari, riaprendo le porte del carcere, probabilmente, per il reo confesso imputato del reato di omicidio stradale che il 30 novembre del 2022 non prestò soccorso a Davide Rebellin, morto in strada a 51 anni, di età a Montebello Vicentino, dopo averlo investito ed essere fuggito in Germania.

I termini generali dell’accordo stipulato in sede di patteggiamento comprendeva più punti, con l’approvazione del pubblico ministero del tribunale berico. La pena di quasi 4 anni da scontare in Italia (47 mesi in tutto), con la richiesta da parte dei legali difensori di Rieke della misura attenuta degli arresti domiciliari, in un alloggio messo a disposizione da amici nel Trevigiano, con finestra di due ore settimanali per le incombenze concordate. Si tratta del secondo rigetto dell’istanza, già “bocciata” in fase di udienza preliminare secondo quanto emerso finora.



Sul profilo civile, accordo economico già chiuso in precedente tra le parti, con risarcimento versato dalla famiglia Rieke – attiva nel settore dei trasporti su strada – ai parenti del compianto ex campione vicentino di Lonigo, per un ammontare di 825 mila euro. Con una lettera, l’imputato aveva messo nero su bianco il proprio pentimento e le scuse ai fratelli e alla compagna di Davide, prima di venire estradato in Italia lo scorso fine di agosto 2023. La ricostruzione e le immagini, in un servizio a distanza di un anno dalla morte del ciclista leoniceno, tra i big internazionali della bici per oltre vent’anni.