Derby in fotocopia: la spunta ancora il Vicenza sull’Arzignano: 1-0 in replica, gol-Golemic

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Lanerossi Vicenza riprende la corsa al galoppo battendo di misura e in sofferenza un buon Arzignano Valchiampo nel derby vicentino di serie C di ritorno, conclusosi domenica sera con lo stesso punteggio dell’andata ma a stadi invertiti. Al “Menti” come al “Dal Molin” finisce sempre 1-0, dunque, con sempre i biancorossi ancora a festeggiare e ad allungare la serie positiva di 6 vittorie in 7 partite, per 19 punti sui 21 disponibili. Facendo proprio il 3° posto di nuovo in solitaria, in attesa del recupero con la Pro Patria, ma con Padova (ieri caduto a Gorgonzola) e Mantova ancora lontanissimi a +1 e +21, e la coppia Atalanta U23 e Triestina tre punti dietro.

Stavolta niente gol subito in trincea all’ultimo minuto di recupero, per gli ospiti a km quasi zero sono andati vicini all’aggancio, con i biancorossi costretti in 10 per il fallaccio di Della Morte, espulso diretto nella ripresa al 25′. Match winner del derby è una new entry nel tabellino dei marcatori: il difensore Golemic, dopo uno stacco imperioso e colpo di testa in rete su calcio d’angolo di Costa pochi secondi prima dell’intervallo. Gol del capitano. Gli ospiti di mister Bianchini, tosti per tutti i 90′ e capaci di creare grattacapi a Confente prima e dopo lo svantaggio, restano dove erano appena a galla sopra la zona playout.

Squadre in campo al 1′ indossando entrambe i colori ufficiali dei club, “Lane” che ringrazia la Curva Sud per la coreografia spettacolare pensata per festeggiare i 122 anni di storia della società sportiva di casa. Si parte con Pellegrini vicino al bersaglio ispirato da Cavion e la parte sopra la traversa colpita in pallonetto di De Col, poi l’iperattivo Cavion due volte in picchiata in area si rende pericoloso, il colpo di testa sulla seconda chance ha fatto gridare al gol le tribune. Due chance anche per l’undici ospite nel 1° tempo, la più ghiotta sul tiro sporco di Parigi su cui Confente ci arriva in balzo all’ultimo, poco prima della testata d’oro di Golemic. Nella ripresa brividi per la punizione sotto la barriera di Ronaldo, fuori di un soffio, poi mezze occasioni fino al rosso all’attaccante di casa che inguaia Vecchi e i suoi. Assalti Arzignano nel recupero, ma ancora il portiere Confente si dimostra all’altezza, scacciando i fantasmi di Padova sull’incornata di Fagioli destinata in rete.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA