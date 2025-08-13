Morto il 17enne che ha seminato il panico in centro: aveva tentato il suicidio in carcere

È morto ieri sera all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso Danilo Rihai, il ragazzo di 17 anni originario della Tunisia che aveva tentato il suicidio nel carcere minorile trevigiano, dove si trovava ristretto dopo l’arresto di sabato pomeriggio in centro a Vicenza. Qui aveva seminato il panico rendendosi protagonista di sei tentativi di rapina e in via Santissimi Apostoli si era poi asserragliato in un appartamento prima di essere bloccato da alcuni agenti, dopo un paio di ore.

Il giovane aveva tentato di farla finita impiccandosi con i suoi jeans pochi minuti prima delle 24 della notte fra domenica e lunedì ed era stato subito soccorso da alcuni agenti della penitenziaria e dal medico del carcere, che aveva praticato le manovre rianimatorie in attesa dell’arrivo di un’ambulanza del Suem 118. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime:la morte dopo due giorni di agonia nel reparto di rianimazione.