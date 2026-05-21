Fornaci Veg: due giorni di cultura green, sostenibilità e rispetto per gli animali

Sabato 30 e domenica 31 maggio il Parco Fornaci di Vicenza ospiterà la terza edizione di Fornaci Veg, il festival vegano organizzato dalla Lav – Lega Anti Vivisezione di Vicenza dedicato alla promozione di uno stile di vita più sostenibile, etico e rispettoso degli animali e dell’ambiente.

Un evento gratuito e aperto a tutti, pensato per adulti, famiglie e curiosi, che unirà approfondimenti culturali, buon cibo vegetale, musica, benessere e attività esperienziali in un’atmosfera inclusiva e conviviale. Per due giornate il Parco Fornaci si trasformerà in uno spazio di incontro e condivisione con talk, conferenze, workshop, yoga, showcooking, mercatino cruelty-free, dj set e food truck con cucina 100% vegetale. Tra i temi affrontati durante il festival: antispecismo, tutela degli animali, sostenibilità ambientale, ecosistemi marini, consumo consapevole, spiritualità, alimentazione vegetale e diritti degli animali.

Il programma prenderà il via sabato 30 maggio dalle ore 15 con incontri dedicati al rapporto tra esseri umani ed equidi, al consumo etico e alla crisi degli ecosistemi marini, con ospiti tra cui la scrittrice Valentina Mauriello, il biologo marino Marco Volpato e Sea Shepherd Italia. La serata proseguirà con showcooking vegano e il dj set reggae “Veggae Night”. Domenica 31 maggio il festival aprirà dalle 10 con lezioni di yoga e pratiche di benessere, seguite da incontri su buddhismo, sciamanesimo, sperimentazione animale, femminismo e antispecismo.

In programma anche una caccia al tesoro nella natura dedicata alle famiglie e un talk finale sui diritti degli animali e la tutela della fauna selvatica. Non mancheranno per tutta la durata dell’evento il mercatino cruelty-free e l’area food con proposte gastronomiche vegetali per pranzo e cena.

“Fornaci Veg nasce con l’obiettivo di creare uno spazio accessibile e positivo dove parlare di rispetto per gli animali, sostenibilità e nuovi modi di vivere e relazionarsi con il mondo”, spiegano gli organizzatori di Lav Vicenza. “Vogliamo offrire occasioni di incontro, informazione e condivisione aperte a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta a queste tematiche”. L’ingresso è libero. Alcune attività sono a offerta libera (e consapevole).

Quanto agli altri appuntamenti, si parte sabato con un talk con Valentina Mauriello; alle 16 su Consumo consapevole con Greta Volpi, alle 17 incontro a tema “Il mare è in crisi”; alle 18 Show cooking con Rossella Naturalmente Cuoca Ricette; alle 19 dj set. Domenica alle 10 si inizia con Vinyasa Yoga Somatico con Lara Raniero per chiudere con alle 19 con il dj set Lady Gysa, ma tutta la giornata sarà intensa tra incontri, talk, presentazioni di libri e caccia al tesoro con doverosa pausa alle 12 per il pranzo con presso i food trucks.

Paolo Tedeschi

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