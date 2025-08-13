Siggi Group e Radio Eco Vicentino, una stagione insieme ai “blocchi” di Start Up

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La stagione di Start Up si conclude come meglio non poteva, dedicandola a tutto il mondo Siggi Group e ripercorrendo con l’ospite Roberta Marta una serie di spunti originali ora ricavati dai temi approfonditi a Radio Eco Vicentino. Questo grazie al supporto dell’azienda di abbigliamento per il lavoro di San Vito di Leguzzano.

Un’occasione propizia per raccontare anche il lavoro di Siggi per la linea scuola, guardando alle collezioni che si rinnovano di anno in anno di abiti e accessori dedicati a tutti gli alunni, dall’asilo in poi. Dai mitici grembiulini con tessuti green alle tutine per i bimbi, selezionando con cura i materiali utilizzati.

Dall’ambiente scuola a quello del lavoro, nello scambio di battute con Gianni Manuel, dove le richieste di vestiario professionale va dalle divise di lavoro dall’ufficio all’officina, con proposte direttamente dall’azienda e prodotti su misura. Seguendo sempre la tendenza, da abbinare ad altre caratteristiche: comodità, durata del capo e utilizzo di materiali non nocivi per la pelle e in generale per la salute.

Sul fronte interno allo stabilimento di via Vicenza a San Vito di Leguzzano attenzione alla sicurezza quanto alla formazione, un “pallino” curato nei dettagli con il supporto di una società di consulenza esterna. Ricordando aspetti importanti come comunicazione e lavoro di squadra facciano da collante e propulsore. Ovviamente c’è tanto altro ancora, non più da leggere ma da ascoltare!

Questa e le puntate precedenti di Start Up con la voce di Roberta Marta a regalare notizie e approfondimenti specifici sono disponibili in formato podcast, nella sezione apposita del sito ufficiale di Radio Eco Vicentino.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.